Прикарпаття: поліція підозрює 18-річну матір у вбивстві семимісячного сина

Іванна Гончар
За висновком експертів, хлопчик помер від закритої черепно-мозкової травми
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Спочатку мати пояснила медикам і поліцейським, що дитина нібито подавилася сумішшю для годування. Однак судово-медична експертиза встановила іншу причину смерті

У селі Задністрянське Бурштинської громади на Івано-Франківщині правоохоронці розслідують смерть семимісячного хлопчика. Поліція повідомила про підозру його 18-річній матері. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області, пише «Главком».

2 березня вранці до правоохоронців надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про смерть немовляти.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Спочатку мати пояснила медикам і поліцейським, що дитина нібито подавилася сумішшю для годування. Однак судово-медична експертиза встановила іншу причину смерті.

За висновком експертів, хлопчик помер від закритої черепно-мозкової травми, яка супроводжувалася крововиливами під мозкову оболонку, набряком і стисненням головного мозку.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що напередодні вночі жінка вживала слабоалкогольні напої. Вранці, коли дитина прокинулася і почала плакати, вона кілька разів ударила її рукою по голові. Отримані травми виявилися смертельними.

За цей злочин підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Черкащині 25-річній жінці повідомлено про підозру через умисне вбивство своєї новонародженої дитини.

Теги: вбивство дитина Івано-Франківщина немовля

