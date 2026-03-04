Прикарпаття: поліція підозрює 18-річну матір у вбивстві семимісячного сина

За висновком експертів, хлопчик помер від закритої черепно-мозкової травми

У селі Задністрянське Бурштинської громади на Івано-Франківщині правоохоронці розслідують смерть семимісячного хлопчика. Поліція повідомила про підозру його 18-річній матері. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області, пише «Главком».

2 березня вранці до правоохоронців надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про смерть немовляти.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Спочатку мати пояснила медикам і поліцейським, що дитина нібито подавилася сумішшю для годування. Однак судово-медична експертиза встановила іншу причину смерті.

За висновком експертів, хлопчик помер від закритої черепно-мозкової травми, яка супроводжувалася крововиливами під мозкову оболонку, набряком і стисненням головного мозку.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що напередодні вночі жінка вживала слабоалкогольні напої. Вранці, коли дитина прокинулася і почала плакати, вона кілька разів ударила її рукою по голові. Отримані травми виявилися смертельними.

За цей злочин підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

