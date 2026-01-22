У Telegram з’явилися фейкові посилання на графіки відключень води у Києві

Пресслужба «Київводоканалу» заявляє, що жодних графіків на даний момент не існує

Користувачам мережі пропонується переглянути «графік для своєї черги» за посиланням на публікацію каналу

У соцмережах розповсюджується фейкова інформація про нібито запровадження «Київводоканалом» графіків подачі води у столиці. Про це повідомляє Інститут масової інформації, інформує «Главком».

Зазначається, що у низці анонімних Телеграм-каналів поширюють рекламну публікацію з дезінформацією про те, що «Київводоканал» нібито запровадив графіки подачі води для жителів столиці. У дописі користувачам пропонують переглянути «графік для своєї черги» за посиланням на публікацію каналу.

Водночас у повідомленні не наведено посилань на офіційні ресурси «Київводоканалу» чи повідомлення міської влади, а сам допис має маркування «Реклама».

Фейкове повідомлення у мережі скриншот

На офіційних ресурсах підприємства такої інформації немає. У пресслужбі «Київводоканалу» на запит ІМІ відповіли, що жодних графіків не впроваджували.

«Це звичайний клікбейт. Достовірна інформація публікується на нашому сайті та сторінці у Facebook», – зазначили у «Київводоканалі».

Нагадаємо, станом на вечір 20 січня у Києві повністю відновлено водопостачання, припинене внаслідок російської атаки. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.