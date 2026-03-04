ДБР викрило схему мобілізації без проходження служби

Посередник обіцяв оформити службу «на папері» за $13 тис.

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією викрили схему незаконної мобілізації військовозобов’язаних до тилової частини без фактичного проходження служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, до схеми був причетний член добровольчого формування територіальної громади, який виступав посередником між військовозобов’язаними та організаторами оборудки. Слідчі встановили, що фігурант підшукував чоловіків, які перебували в розшуку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і пропонував за 13 тис. доларів організувати їх мобілізацію до тилової частини без реального проходження служби.

фото: ДБР

«За ці кошти він обіцяв забезпечити рекомендаційний лист, який дозволяв уникнути перевірок і затримань ТЦК. Навіть якби людину все ж таки доставили до районного ТЦК та СП, наявний лист давав змогу оформитися на службу до визначеної частини, де служба проходила б лише «на папері», – повідомили в ДБР.

В одному з епізодів посередник спочатку отримав тисячу доларів завдатку, а згодом – ще 12 тисяч доларів. Після передачі всієї суми та рекомендаційного листа його затримали правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше, працівники Державного бюро розслідувань за сприяння ГУВБ СБУ затримали начальника управління Державної служби з питань праці у Хмельницькій області та приватну підприємицю. Їх підозрюють в організації схеми незаконної видачі дозвільних документів у сфері охорони праці.