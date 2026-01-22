Головна Київ Новини
Ремонт пошкодженої обстрілом ТЕЦ у Києві: водолази провели унікальну спецоперацію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Відповідно до Указу президента України водолазів ДСНС відзначено державними нагородами
фото: ДСНС України/Telegram

Водолази ДСНС України провели роботи у крижаній воді, при температурі повітря –15 °С

У столиці внаслідок чергового російського обстрілу було пошкоджено магістральну трубу однієї з ТЕЦ, що призвело до підтопленні та неможливості проводити відновлювальні роботи. На допомогу прийшли водолази ДСНС України – вони провели роботи у крижаній воді, при температурі повітря –15 °C. Витік було зупинено, це розблокувало роботу енергетиків, які змогли продовжити ремонт та повернути світло й тепло в оселі киян. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ, інформує «Главком».

Як розповів Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, водолази ДСНС провели роботи з ліквідації пошкоджень. Вони працювали у крижаній воді та за екстремальних умов, спецоперація тривала шість діб. Витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи.

Відповідно до Указу президента України водолазів ДСНС відзначено:

  • орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка
  • орденом Данила Галицького – Андрія Власенка
  • медаллю “Захиснику Вітчизни” – Антона Гайтана.

Нагадаємо,  у ніч проти 9 січня Київ зазнав масованої атаки ворога. Противник застосував ударні БпЛА, балістичні та крилаті ракети, спрямувавши їх проти об’єктів енергетичної та цивільної інфраструктури, проти мирного життя мешканців столиці. На сьогоднішній ранок без теплопостачання залишаються трохи менше 3 тис. столичних багатоповерхівок

Раніше енергетикам вдалося відновити електропостачання для всіх об’єктів критичної інфраструктури столиці, які постраждали внаслідок останньої атаки.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.



