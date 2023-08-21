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На Миколаївщині полковник, що незаконно нарахував гроші підлеглим, може отримати 8 років в'язниці

Наталя Забазнова
glavcom.ua
На Миколаївщині полковник, що незаконно нарахував гроші підлеглим, може отримати 8 років в'язниці
Полковнику інкримінують недбале ставлення до військової служби
фото ДБР

Офіцер нарахував виплати підлеглим, яких тривалий час немає на службі

На Миколаївщині командир однієї із військових частин інкримінують недбале ставленні до військової служби. За даними слідчих, офіцер безпідставно нараховував виплати підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі. Про це повідомили на сайті ДБР.

Слідчі встановили, посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби. 

«Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу. Своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн грн.», – йдеться у повідомленні. 

Посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану  (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. 

Наразі, за матеріалами ДБР, розпочато процес відшкодування грошей бюджету. 

Нагадаємо, начальника речової служби однієї з військових частин на Одещині підозрюють у хабарництві. За даними слідчих, він вимагав у свого підлеглого 120 тис грн за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу. Йому інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. 

Раніше повідомлялось, що ДБР оголосили про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління ДСНС України в Київській області. За даними слідчих, чиновник організував відчуження державної земельної ділянки та «віддав» її для зведення багатоповерхівки місцевому підприємцю. 

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Теги: кримінал гроші військові

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