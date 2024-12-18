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Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого
Іван Рудий, голова КРАІЛ отримав звинувачення від правоохоронців
фото: Forbes

У Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну

Сьогодні, 18 грудня, працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Він підозрюється у сприянні представникам РФ. Про це повідомляє УП.

Зазначається, що в Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого фото 1

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 28 жовтня призначив ветерана Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Згодом у січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Івана Рудого на посаді керівника КРАІЛ ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади

Нагадаємо, що 24 квітня Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом. 

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Теги: поліція азартні ігри ДБР Офіс Генерального прокурора

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