Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого

У Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну

Сьогодні, 18 грудня, працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Він підозрюється у сприянні представникам РФ. Про це повідомляє УП.

Зазначається, що в Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 28 жовтня призначив ветерана Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Згодом у січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Івана Рудого на посаді керівника КРАІЛ ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади

Нагадаємо, що 24 квітня Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.