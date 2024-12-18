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Затримання голови КРАІЛ: правоохоронці готуються оголосити підозру за кількома статтями

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Затримання голови КРАІЛ: правоохоронці готуються оголосити підозру за кількома статтями
Сьогодні було затримано голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого
фото: КРАІЛ

За даними джерел, Рудого підозрюють у сприянні діяльності російського онлайн-казино Pin-Up в Україні

Голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому, якого сьогодні затримало Державне бюро розслідувань (ДБР), планують оголосити підозру. Про це поінформували джерела «Главкома» у правоохоронних органах.

Наразі Рудому не повідомлено про підозру, але її таки планують оголосити за ст. 111-2 Кримінального кодексу «Пособництво державі-агресору» і ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

За даними джерел, Рудого підозрюють у сприянні діяльності російського онлайн-казино Pin-Up в Україні.

Щодо інших членів КРАІЛ – поки нікого не затримували.

Нагадаємо, що 5 грудня ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Підозри отримали бенефіціарні власники онлайн-казино – троє громадян Росії, а також двоє громадян України – директор і власник торгової марки й домену. Зокрема, в межах слідства було встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої «ЛНР». Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України. До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино (його назвав не розкривалася) продовжує діяльність на території Росії та на російських вебресурсах.

До відома, у травні цього року Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ «Укр гейм технолоджі») і Vbet (ТОВ «Вбет Україна») в межах кримінального провадження ДБР. Pin-Up і Vbet входять до першої п'ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи відповідно третє і п'яте місця за 2023 рік. У рішеннях суду сказано, що компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.

ДБР встановило, що Pin-Up з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни Росії. 11 квітня гроші на банківських рахунках Pin-Up визнали речовим доказом, а через місяць їх заарештували. За рахунками заборонені будь-які фінансові операції.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку й управління активами (АРМА) стягує рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками РФ.

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Теги: підозра росія ДБР азартні ігри онлайн-казино

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