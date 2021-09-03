Суд зобов'язав перекваліфікувати справу про облиття Порошенка зеленкою

Тепер підозрюваному світить покарання до 12 років

Справу перекваліфікують із хуліганства в напад на державного діяча

У Печерському райсуді Києва 3 вересня відбулося засідання, де розглянули справу облиття зеленкою експрезидента Петра Порошенка. Суд зобов'язав поліцію перекваліфікувати справу з хуліганства в напад на державного діяча.

Відповідну скаргу до суду подав депутат Київради від «Європейської Солідарності» Віктор Коненко. Він звинуватив у бездіяльності посадовців Печерського управління Нацполіції у Києві, написав він на своїй сторінці у Facebook.

За словами депутата, навіть Печерський суд, який звинувачують у необ'єктивності, не став заперечувати злочин проти п'ятого президента. На виконання рішення суду, поліція повинна зареєструвати провадження про вчинення злочину проти державного діяча.

«Цим ми не лише створюємо підстави для посилення покарання щодо замовників, організаторів і виконавців цього злочину, але й підтверджуємо факт злочинної бездіяльності поліції, яка дозволила нападнику втекти», – заявив Кононенко.

Стаття Кримінального кодексу «хуліганство» передбачає покарання у вигляді штрафу до 17 тисяч гривень, арешту до шести місяців або обмеження волі до п’яти років. Якщо дії вчинила група осіб, передбачено покарання до чотирьох років ув'язнення. За напад на державного діяча – від 4 до 12 років позбавлення волі.

Експрезидента України Петра Порошенка облили зеленкою у День Незалежності, 24 серпня 2021 року. Подія трапилася у центрі Києва під час Маршу захисників. У поліції заявили, що затримали нападника. Ним виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Йому інкримінували хуліганство.