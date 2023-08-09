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Блогер із Дрогобича, який принижував військових, опинився під вартою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Блогер із Дрогобича, який принижував військових, опинився під вартою
У червні Мар’ян Чава підійшов до представників ТЦК і почав їх принижувати
фото з відкритих джерел

Чава може вийти під заставу 214 720 грн

Львівський апеляційний суд у вівторок, 8 серпня, задовольнив скаргу Львівської обласної прокуратури щодо зміни запобіжного заходу 40-річному дрогобицькому блогеру Мар'яну Чаві з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 25 вересня. Про це повідомила пресслужба суду.

Крім цього, суд визначив розмір застави – 214 720 грн. Блогера підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України, образі честі й гідності військовослужбовців та виправдовуванні збройної агресії. Мар'яну Чаві загрожує до восьми років позбавлення волі.

Зазначимо, що Служба безпеки України 24 липня у Дрогобичі затримала Мар'яна Чаву. Наступного дня Галицький районний суд Львова призначив йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці. Однак прокурор не погодився з ухвалою та подав апеляційну скаргу.

«Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду постановила апеляційну скаргу прокурора Львівської обласної прокуратури задоволити, а ухвалу слідчого судді Галицького районного суду Львова скасувати та постановити нову. Застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 25 вересня 2023 року, з визначенням розміру застави – 214 720 грн», – повідомляє Львівський апеляційний суд.

Нагадаємо, що дрогобицький блогер називає себе правозахисником. Він публікував на своєму YouTube-каналі відео, в яких принижував військових та правоохоронців. Також Чава створив мережу телеграм-каналів, які називав «групами волевиявлення». Чоловік закликав людей створювати свої «територіальні громади».

У червні Чава на вулиці сам підійшов до представників Територіального центру комплектування, коли ті роздавали повістки. Блогер почав називати злочинцями військових, які отримали отримали роботу ТЦК. Чоловік погрожував їм і знімав конфлікт на відео, яке згодом опублікував в інтернеті.



Теги: Львівщина суд блогер

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