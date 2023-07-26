Суд покарав одеську блогерку, яка закликала бомбити Україну

Одеситка Марія Лещенко 10 років не зможе обіймати посади в органах влади

Блогерка Марія Лещенко закликала нищити Україну та вбивати українців

Одеській блогерці Марії Лещенко за відео в соціальних мережах TikTok і Telegram із закликами бомбардувати Україну суд заборонив на десять років працювати в органах влади. Про це йдеться у вироку Приморського райсуду Одеси від 10 липня.

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У вересні 2022 року Лещенко публікувала у соцмережах публікації з проросійськими закликами. Наприклад, виклала відеоролик з публікацією: «Русские, вы можете скинуть на них бомбу? На всю их семью? У них семья террористов. Они меня выгнали с Днепра. Они меня выгнали с Одессы. Они меня выгнали с Украины. Они хотят меня выгнать с Молдовы. Русские, пожалуйста. Я готова эту бомбу оплатить».

У іншому дописі вона зазначала: «Украинским властям выгодна война, они бабки рубят и выгодна я, как враг народа. Я еще в 2014 сливала все русским», «Украина е... я вас ненавижу. Уроды», «Украинские д.... Когда уже на вас скинут бомбу. Молю Бога Россия помоги».

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Також вона шкодувала через удари по Кримському мосту: «Очень надеюсь, что на ракетах, которые будут лететь на Украину, будет написано «За Крымский мост». Справедливость восторжествовала. Земля с под ног уйдет!».

Нині профіль Лещенко в TikTok видалений, а в інших соцмережах закритий.

До суду підозрювана з’явилася лише після оголошення її у розшук, до цього вона ігнорувала засідання.

Дії блогерки також підпадають під статтю 436-2 ККУ, тобто виправдання збройної агресії і за це правопорушення вона могла б отримати позбавлення волі на три роки. Втім, слідство визначило кваліфікацію злочину саме як колабораціонізм.

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Нагадаємо, що в Одесі СБУ затримала «праву руку» колаборанта Стремоусова. Для конспірації зловмисник постійно змінював номери телефонів та використовував вигаданий нікнейм «мужчина».