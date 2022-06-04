Депутат Держдуми подався в Авдіївку воювати проти України

Олексій Журавльов долучився до окупантів у складі формування найманців «Пятнашка»

Депутат Державної думи Росії, очільник російської шовіністичної партії «Родіна» Олексій Журавльов зараз перебуває в ОРДЛО. Він долучився до окупантів у складі формування найманців «Пятнашка». Про це свідчать останні дописи в офіційному каналі у Telegram Журавльова.

Депутат стверджує, що перебуває на передовій. Діє з «інтернаціональним» формуванням, куди входять найманці з окупованих росіянами частин Грузії – Абхазії та Південної Осетії.

«Їдемо на передову. «Пятнашка» зараз воює під Авдіївкою, де зосереджені чи не найсерйозніші на Донбасі сили противника», – повідомив Журавльов, опублікувавши своє фото з автоматом в авто.

Потім він показував фото й відео застосування проти ЗСУ безпілотника та ховався від обстрілів у бліндажі.

«Тут прильоти такі (з українського боку, – ред.) конкретні», – зауважив депутат.

Раніше депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов погрожував світу ядерним ударом. В ефірі російського телебачення, він став розповідати, що використання ядерної зброї ледь чи не обов'язкове. За його словами, Росія може перехоплювати будь-які ракети, тож не треба боятися удару у відповідь.

Нагадаємо, раніше в ефірі телеканалу «Росія 1» російська пропагандистка Ольга Скабеєва та депутат Держдуми від фракції ЛДПР Олексій Журавльов розмірковували, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які дають Україні зброю.

А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров побічно натякнув, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю.

Також раніше президент Володимир Зеленський попередив, що світові треба готуватись до ядерного удару агресора.

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