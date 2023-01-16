Путін готує важливу заяву щодо війни в Україні

Путін зробить заяву про ситуацію на війні в Україні у середу, 18 січня, під час заходів, які присвячені 80-річчю прориву блокади Ленінграда

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що 18 січня російський диктатор Володимир Путін виступить зі зверненням щодо війни в Україні. Про це пишуть російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що Путін зробить заяву про ситуацію на війні в Україні у середу, 18 січня, під час заходів, які присвячені 80-річчю прориву блокади Ленінграда.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що Путін змінює стратегію ведення війни в Україні. За висновками експертів, Росія в найближчі пів року намагатиметься перехопити ініціативу у війні, готуючись до «рішучої стратегічної дії».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики зазначають, що Росія не досягла своїх оперативних цілей за весь час війни: їм не вдалося захопити Київ, Луганську та Донецьку області, утримати Харківську область чи Херсон, а ракетний терор направлений на енергетичну інфраструктуру не деморалізував українське суспільство.

Однак, президент РФ Володимир Путін не відмовився від своїх максималістських цілей, тому зараз, за думкою аналітиків, він змінює фундаментальні аспекти ведення війни.

Раніше повідомлялося, що Кремль може офіційно оголосити про другу хвилю мобілізації, щоб збільшити своє військо. Новий повномасштабний наступ може статися у квітні.

Видання The Times пише, що російський президент Володимир Путін може оголосити про мобілізацію найближчим часом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Західні розвідники вважають, що у військкоматах країни-агресорки вже триває серйозна підготовка до мобілізації. Російська влада провела приватне опитування, щоб встановити настрої суспільства. Прості росіяни переживають через війну, але вони також не бажають миритися з поразкою.

Також російський диктатор Володимир Путін назвав величезні втрати Росії у війні та розвиток подій на фронті «позитивною динамікою».