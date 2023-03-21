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Розвідка на прикладі організатора катівень на Херсонщині пояснила, що очікує колаборантів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Розвідка на прикладі організатора катівень на Херсонщині пояснила, що очікує колаборантів
На деокупованих територіях усе частіше виявляють катівні
фото з відкритих джерел

Юсов: «Доля насправді проста, зрозуміла, красномовна для всіх – був державний зрадник і він загинув»

Знищення організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка – це справедлива відповідальність та те, що очікує колаборантів і зрадників. Про це в етері загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» оголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Представник розвідки попередив про долю тих, хто співпрацює з окупаційною владою.

«Доля насправді проста, зрозуміла, красномовна для всіх – був державний зрадник і він загинув... Власне, це те, що очікує всіх зрадників, всіх колаборантів, всіх, хто зрадив своєму народу, своїй державі і брав участь у злочинах проти власних громадян і власної країни», – наголосив Юсов.

Нагадаємо, напередодні розвідка повідомила про ліквідацію організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка на тимчасово окупованій території. Чоловік був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації співпрацював з росіянами та згодом отримав посаду «начальника СІЗО», де катували полонених українців.

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Теги: колабораціонізм Херсонщина розвідка

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