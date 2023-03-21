Розвідка на прикладі організатора катівень на Херсонщині пояснила, що очікує колаборантів

Юсов: «Доля насправді проста, зрозуміла, красномовна для всіх – був державний зрадник і він загинув»

Знищення організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка – це справедлива відповідальність та те, що очікує колаборантів і зрадників. Про це в етері загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» оголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Представник розвідки попередив про долю тих, хто співпрацює з окупаційною владою.

«Доля насправді проста, зрозуміла, красномовна для всіх – був державний зрадник і він загинув... Власне, це те, що очікує всіх зрадників, всіх колаборантів, всіх, хто зрадив своєму народу, своїй державі і брав участь у злочинах проти власних громадян і власної країни», – наголосив Юсов.

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Нагадаємо, напередодні розвідка повідомила про ліквідацію організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка на тимчасово окупованій території. Чоловік був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації співпрацював з росіянами та згодом отримав посаду «начальника СІЗО», де катували полонених українців.