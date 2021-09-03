  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Через африканську чуму свиней під Харковом з’явилися пункти пропуску

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На під'їзних шляхах до села Мурафа виставлені пункти пропуску із працівників поліції і санітарно-епідемічної служби - Через африканську чуму свиней під Харковом з’явилися пункти пропуску
    На під'їзних шляхах до села Мурафа виставлені пункти пропуску із працівників поліції і санітарно-епідемічної служби
    Фото: Нацполіція

    На території Національного природного парку Слобожанський виявили дев’ятеро мертвих свиней

    На Харківщині в Національному природному парку Слобожанський зафіксували африканську чуму свиней. На під'їзних шляхах до села Мурафа, поблизу якого розташований парк, виставлені пункти пропуску із працівників поліції і санітарно-епідемічної служби. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

    Зазначається, що 1 вересня в поліцію надійшло повідомлення, що на території Національного природного парку Слобожанський виявили 9 голів мертвих свиней.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Через африканську чуму свиней під Харковом з’явилися пункти пропуску
    Через африканську чуму свиней під Харковом з’явилися пункти пропуску

    За попередніми даними, причиною смерті тварин є африканська чума. Туші свиней знищили.

    На наступний день населення сповістили про заходи особистої безпеки та заходи щодо недопущення поширення хвороби. Також в селі Мурафа проводяться обходи з метою виявлення власників загиблих тварин і не врахованих голів свиней.

    Відомості про порушення ветеринарних правил внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 251 КК). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

    Теги: Харків здоров'я тварини Харківщина АЧС свині поліція хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Через африканську чуму свиней під Харковом з’явилися пункти пропуску