Через африканську чуму свиней під Харковом з’явилися пункти пропуску

На під'їзних шляхах до села Мурафа виставлені пункти пропуску із працівників поліції і санітарно-епідемічної служби

На під'їзних шляхах до села Мурафа виставлені пункти пропуску із працівників поліції і санітарно-епідемічної служби

На території Національного природного парку Слобожанський виявили дев’ятеро мертвих свиней

На Харківщині в Національному природному парку Слобожанський зафіксували африканську чуму свиней. На під'їзних шляхах до села Мурафа, поблизу якого розташований парк, виставлені пункти пропуску із працівників поліції і санітарно-епідемічної служби. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Зазначається, що 1 вересня в поліцію надійшло повідомлення, що на території Національного природного парку Слобожанський виявили 9 голів мертвих свиней.

За попередніми даними, причиною смерті тварин є африканська чума. Туші свиней знищили.

На наступний день населення сповістили про заходи особистої безпеки та заходи щодо недопущення поширення хвороби. Також в селі Мурафа проводяться обходи з метою виявлення власників загиблих тварин і не врахованих голів свиней.

Відомості про порушення ветеринарних правил внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 251 КК). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.