Електрострум та психологічний злам: викрито тюремника РФ, який катував українців

Фігурантом справи є один із інспекторів колонії у Тульській області

Українські правоохоронці встановили особу ката з російської глибинки

Служба безпеки та Національна поліція зібрали доказову базу на ще одного рашиста, який катував полонених воїнів Збройних Сил України. Російський тюремник влаштовував справжні катівні для полонених українських захисників, застосовуючи методи, що виходять за межі людського розуміння, інформує «Главком».

Підозрюваним виявився наглядач однієї з російських тюрем, куди після початку повномасштабного вторгнення незаконно вивозили захоплених українців. Так, фігурантом справи називають одного із інспекторів у виправній колонії № 1 по Тульській області країни-агресора.

Правоохоронці поки не хочуть називати його прізвище та ім'я у зв'язку із процесуальними обмеженнями.

Встановлено, що у період з травня 2022 до лютого 2023 року він особисто та разом з іншими наглядачами брав участь у тортурах над полоненими українськими воїнами, яких ув’язнили до російської тюрми. За даними розслідування, фігурант регулярно бив потерпілих табельним гумовим кийком ПР-73М по ногах, руках, голові та інших частинах тіла.Також рашист періодично застосовував до потерпілих психологічний тиск та погрози насильства з фізичною розправою.

«Такі злочини є грубим порушенням положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 року», – зазначають у Службі безпеки України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за статтею про жорстоке поводження з військовополоненими, порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами.

«Попри те, що зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за скоєне», – додали у відомстві.

«Главком» писав, що у Херсоні знайшли близько 20 в'язниць, де росіяни катували людей. Частиною з них керував голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо.

У тортурах ув'язнених били, били електричним струмом, опускали голову у воду, не даючи дихати. Також їх змушували вчити та декламувати проросійські гасла, вірші та пісні. За час окупації в Херсоні зникли безвісти близько 400 людей, деякі з них загинули у в'язницях.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала охоронця російської катівні, що діяла в окупованому Херсоні.