Ошукували громадян ЄС на €300 тис. Україна та Латвія викрили учасників шахрайської схеми

У межах спільної слідчої групи (JIT) України та Латвії під час міжнародної кібероперації «Scammer», що проходить за підтримки Європолу та Євроюсту, викрито двох українців, причетних до роботи шахрайського кол-центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора України Руслана Кравченка.

«Зловмисники телефонували громадянам ЄС, представляючись працівниками поліції або банків, і переконували їх вкладати кошти у нібито вигідні інвестиції. Після цього отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і переводили гроші на рахунки підставних осіб. Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії. Сума збитків перевищує €300 тис.», – йдеться у повідомленні.

За даними Кравченка, учасниками схеми були 25-річна жінка та 24-річний чоловік. Вони підшуковували так званих «дропів», відкривали на їхні імена рахунки у європейських банках та організовували зняття і розподіл готівки.

Під час обшуків на території України за участю латвійських правоохоронців учасників групи викрито за місцем проживання. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 195 КК Латвії (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом). Слідство триває. Встановлюються інші причетні особи.

Раніше у столиці правоохоронці зупинили діяльність масштабної мережі кол-центрів, які спеціалізувалися на виготовленні та продажу підроблених документів європейського зразка. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва про підозру у шахрайстві повідомлено сімом особам.