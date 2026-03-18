Ошукували громадян ЄС на €300 тис. Україна та Латвія викрили учасників шахрайської схеми

Під час обшуків на території України за участю латвійських правоохоронців учасників групи викрито за місцем проживання
Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії

У межах спільної слідчої групи (JIT) України та Латвії під час міжнародної кібероперації «Scammer», що проходить за підтримки Європолу та Євроюсту, викрито двох українців, причетних до роботи шахрайського кол-центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора України Руслана Кравченка.

«Зловмисники телефонували громадянам ЄС, представляючись працівниками поліції або банків, і переконували їх вкладати кошти у нібито вигідні інвестиції. Після цього отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і переводили гроші на рахунки підставних осіб. Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії. Сума збитків перевищує €300 тис.», – йдеться у повідомленні.

За даними Кравченка, учасниками схеми були 25-річна жінка та 24-річний чоловік. Вони підшуковували так званих «дропів», відкривали на їхні імена рахунки у європейських банках та організовували зняття і розподіл готівки.

Під час обшуків на території України за участю латвійських правоохоронців учасників групи викрито за місцем проживання. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 195 КК Латвії (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом). Слідство триває. Встановлюються інші причетні особи.

Раніше у столиці правоохоронці зупинили діяльність масштабної мережі кол-центрів, які спеціалізувалися на виготовленні та продажу підроблених документів європейського зразка. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва про підозру у шахрайстві повідомлено сімом особам.

Читайте також

Шахраї створили фейкові акаунти у Viber та Telegram і просили позичити гроші
Голова Держаудитслужби «піймала» кібершахраїв і здала поліції
20 лютого, 14:19
Нині мачуху затримано
У Нікополі мачуха до смерті побила 10-річну падчерку, бо та взяла її косметику
21 лютого, 17:36
За словами правоохоронців, для реалізації схеми її організатори створили у місті чотири кол-центри
Ошукали громадян ЄС на $1,2 млн. У Дніпрі викрито учасників криптосхеми
23 лютого, 11:28
Американський президент наголосив, що корупція підриває основи нації та грабує всю країну
Трамп оголосив «війну з шахрайством» у США
25 лютого, 06:35
Чоловік використав вразливий стан родини, обіцяючи «допомогу» у пошуку захисника
На Львівщині затримано чоловіка, який видурив гроші у родичів безвісти зниклого бійця
27 лютого, 16:42
Суд наклав арешт на земельну ділянку, щоб запобігти подальшим маніпуляціям
Вінниччина: справу військового, чий будинок знесли шахраї, передано до суду
3 березня, 09:51
Три чверті підозр у таких провадженнях отримують працівники поліції
Справи про катування правоохоронцями. Офіс генпрокурора оприлюднив статистику
6 березня, 18:52
15-річна дівчина повідомила, що влітку 2024 року її зґвалтував вітчим
На Вінниччині вітчим зґвалтував падчерку, поки матері не було вдома
11 березня, 19:41
Заступникам керівників СБУ в Київській та Рівненській областях, а також посереднику загрожує до 12 років ув’язнення
Заступники двох обласних голів СБУ отримали підозри
Вчора, 17:04

Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
