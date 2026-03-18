Щонайменше 164 ножових поранення: на Полтавщині судитимуть нелюда за жорстоке вбивство знайомої

glavcom.ua
Лариса Голуб
Молодик спричинив потерпілій численні удари ножем
фото: Прокуратура України

На Полтавщині завершено досудове розслідування у справі про звіряче вбивство дівчини

Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного хлопця за умисне вбивство дівчини з особливою жорстокістю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що хлопець та дівчина були знайомими. Вони приїхали з Миргорода до Полтави у пошуках роботи та разом орендували квартиру.

Як сталася трагедія

Слідство встановило, що трагедія сталася 7 вересня 2025 року. Того вечора дівчина зустрічалася з подругами і повернулася додому пізно. Потім між квартирантами виник конфлікт, під час якого молодик спричинив 22-річній потерпілій численні удари ножем. За висновками експертів, їх було щонайменше 164, завдавалися вони хаотично по всьому тілу.

Також правоохоронці повідомляють, що молодик вживав наркотики і в день вбивства перебував під дією заборонених речовин. Після скоєного він вийшов із квартири. Біля під’їзду будинку його закривавленого з ножем у руках побачив місцевий мешканець і викликав правоохоронців.

Нині обвинувачений перебуває під вартою. Йому світить позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

«Главком» писав, що військова контррозвідка Служби безпеки запобігла спробам РФ ліквідувати командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького. За словами правоохоронців, щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора дронів з іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області. За даними слідства, він готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій.

Як встановило розслідування, фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала на позиції свого з’єднання.

Також контррозвідка Служби безпеки спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції та Національним інспекторатом розслідувань Генерального інспекторату поліції Республіки Молдова зірвали нову спробу окупантів здійснити серію замовних вбивств в Україні. Основними «цілями» ворога були: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові Головного управління розвідки.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

