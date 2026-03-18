Щонайменше 164 ножових поранення: на Полтавщині судитимуть нелюда за жорстоке вбивство знайомої

На Полтавщині завершено досудове розслідування у справі про звіряче вбивство дівчини

Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного хлопця за умисне вбивство дівчини з особливою жорстокістю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що хлопець та дівчина були знайомими. Вони приїхали з Миргорода до Полтави у пошуках роботи та разом орендували квартиру.

Як сталася трагедія

Слідство встановило, що трагедія сталася 7 вересня 2025 року. Того вечора дівчина зустрічалася з подругами і повернулася додому пізно. Потім між квартирантами виник конфлікт, під час якого молодик спричинив 22-річній потерпілій численні удари ножем. За висновками експертів, їх було щонайменше 164, завдавалися вони хаотично по всьому тілу.

Також правоохоронці повідомляють, що молодик вживав наркотики і в день вбивства перебував під дією заборонених речовин. Після скоєного він вийшов із квартири. Біля під’їзду будинку його закривавленого з ножем у руках побачив місцевий мешканець і викликав правоохоронців.

Нині обвинувачений перебуває під вартою. Йому світить позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

