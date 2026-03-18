Вимагала 2 млн: у Сумах працівниця податкової постане перед судом

На Сумщині працівницю податкової спіймали на вимаганні хабаря від бізнесу

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на гарячому керівницю одного з управлінь Державної податкової служби у Сумській області. Працівниця вирішила «підзаробити» на підприємстві, що працює під постійними обстрілами, інформує «Главком».

За даними слідства, працівниця податкової вимагала від представника приватного товариства на прифронтовій території 2 млн грн. За це обіцяла успішне проходження перевірки та нестворення штучних перешкод у його господарській діяльності.

Фігурантку викрили під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди.

«Після одержання 1,5 млн грн службовицю затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України», – йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро.

Санкція статті передбачає:

позбавлення волі на строк від 5 до 10 років;

заборону обіймати посади до 3 років;

конфіскацію майна.

Наразі вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу. Крім того, слідство встановлює обставини вчинення злочину.

«Главком» писав, що Служба безпеки України викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь. За даними слідства, підозрювані вимагали хабар у понад $600 тис. у керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали обох організаторів оборудки та їхнього спільника «на гарячому» під час передачі понад $270 тис. При обшуках у фігурантів вилучено смартфони із доказами незаконної діяльності.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна». Глава держави заявив про перші затримання.

До слова, 23 лютого НАБУ і САП викрили та затримали працівника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди у розмірі $68 тис.