Швеція зафіксувала військових РФ на танкерах «тіньового флоту» у Балтійському морі

Російських військових помітили на танкерах у Балтійському морі
фото: EPA

Балтійська флотилія Росії забезпечує охорону суден, які використовуються для контрабанди та обходу санкцій 

Швеція зафіксувала присутність російських військових і озброєних охоронців на танкерах так званого «тіньового флоту» в Балтійському морі. Про це заявили представники шведського військово-морського флоту 16 грудня, повідомляє SVT.

За даними шведської розвідки, РФ проводить операції з охорони цих суден, що використовуються для обходу санкцій, а Балтійська флотилія фактично забезпечує постійне морське спостереження за ними.

За даними шведської морської розвідки, операція РФ у Балтійському морі, метою якої, імовірно, є захист так званого тіньового флоту, виявляється у вигляді постійної присутності російських бойових кораблів в окремих зонах Балтики.

Окрім того, на борту деяких танкерів перебувають люди у формі й зі зброєю. Ймовірно, ідеться про співробітників приватних охоронних структур.

Начальник оперативного управління ВМС Швеції Марко Петкович заявив, що безпосередньої загрози поки немає, проте влада вважає важливим інформувати громадськість про те, що відбувається на морі. Раніше про схожі факти повідомляли данські ЗМІ. Лоцмани розповідали про напружені й загрозливі ситуації під час взаємодії із суднами «тіньового флоту».

Шведська берегова охорона також вказує на посилення активності російського флоту у стратегічно важливих районах. За словами її представників, це підкреслює критичну значущість «тіньового флоту» для російської економіки.

Військові джерела вказують, що російська Балтійська флотилія зараз фактично прив'язана до виконання завдань статичного морського спостереження, підтримуючи безпеку судноплавства цих танкерів.

Нагадаємо, що США фактично дали Україні зелене світло на удари по «тіньовому флоту» Росії. За даними The Atlantic, попри публічну риторику про бажання «мирного врегулювання», Трамп підтримав зусилля України щодо завдання збитків російській нафтовій галузі. У жовтні його адміністрація ввела санкції проти «Роснєфті» і «Лукойла», що паралізувало частину російського експорту і призвело до зниження цін на російську нафту.

