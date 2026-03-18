Затримано агентку РФ, яка готувала теракт у центрі Дніпра

Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Зловмисниця виготовила саморобний вибуховий пристрій, який росіяни планували дистанційно підірвати за допомогою дзвінка на мобільний телефон

Контррозвідка Служби безпеки Украни запобігла ще одному теракту, який росіяни планували здійснити у Дніпрі. За результатами дій на випередження затримано агентку РФ, яка готувала вибух на одній із центральних вулиць прифронтового міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Слідство встановило, що зловмисниця виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП), заховала його у рюкзак і мала віднести до місця запланованого теракту. У подальшому росіяни планували дистанційно підірвати бомбу за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено вибухівку.

Співробітники СБУ затримали агентку в Дніпрі «на гарячому», коли вона в орендованій квартирі підготувала СВП і чекала від куратора вказівки щодо локації, куди його треба занести.

За матеріалами справи, завдання ворога виконувала наркозалежна з Житомирщини, яку окупанти завербували в Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків». Згодом вони відрядили свою поплічницю до Дніпра, де вона орендувала помешкання і отримала з РФ інструкції щодо виготовлення СВП з підручних засобів.

Для дистанційного підриву фігурантка спорядила бомбу мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Мобільний телефон, вилучений у затриманої агентки РФ фото: СБУ

Під час обшуків за місцем тимчасового проживання затриманої вилучено вибухівку, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Під час обшуків за місцем тимчасового проживання затриманої вилучено вибухівку, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за готування до терористичного акту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила та затримала на Харківщині інформатора РФ, який готував дані для повторної атаки по одній з найбільших теплових електростанцій країни. За даними слідства, завдання російських спецслужб виконував житель Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС. У поле зору російських кураторів він потрапив через активність у Telegram-чатах, де залишав прокремлівські коментарі.

Також у Києві затримано керівника відділу та двох інженерів проєктної компанії, які працювали на замовлення російського інжинірингового підприємства. Фігуранти допомагали ворогу відновлювати підсанкційні нафтопереробні заводи, що зазнали пошкоджень.