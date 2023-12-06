Убивство ексдпутата Киви: стали відомі нові подробиці (відео)

Нещодавно Кива став скаржитися друзям, що за ним стежать

Незважаючи на поранення в голову, Ківа зміг дійти до території комплексу, де впав у сніг та помер

Ексдепутат України і зрадник Ілля Кива, якого сьогодні було знайдено застреленим у Підмосков’ї (РФ), перебрався жити в котедж на території готелю Велич близько 3 місяців тому. Про це повідомляє російський проєкт «ВЧК-ОГПУ».

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Як зазначається, місце проживання український колаборант приховував, а нещодавно став скаржитися друзям на стеження. Незважаючи на це, щодня він здійснював прогулянку лісопарковою зоною. Там на нього й чекав сьогодні кілер. Незважаючи на поранення в голову, Ківа зміг дійти до території комплексу, де впав у сніг та помер.

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Перед початком повномасштабної війни Росії проти України Ілля Кива втік до Іспанії. Він відвідував ефіри російських пропагандистів у Москві, де активно поширював фейки про Україну та кремлівську пропаганду. Кива також запросив «політичний притулок» і громадянство у країни-агресора.

За даними журналістів Bihus.Info, станом на червень 2022 року Кива міг жити в елітному котеджному містечку Agalarov Estate у Підмосков'ї.

У березні 2022 року Верховна Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата. Йому оголосили про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність України та держзради. У серпні 2023-го йому також повідомили про підозру за публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і пропаганду війни.

Нагадаємо, тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви було виявлено сьогодні вдень близько 15 години на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії.

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Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки. Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.

Також у мережі з'явилося перше відео з місця ліквідації зрадника України, екснардепа Іллі Киви. Слідчий комітет РФ підтвердив, що смерть екснардепа-зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви. Наразі проводять огляд місця події, вживають заходів для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вбивства, дано доручення оперативним службам, відпрацьовують усі можливі версії події.