ДБР викрило схему з «паперовими» військовими та фейковими виплатами на 15,5 млн грн

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
ДБР викрило схему з «паперовими» військовими та фейковими виплатами на 15,5 млн грн
ДБР оголосило підозру шістьом фігурантам
фото: ДБР

Шістьом фігурантам оголошено підозру у привласненні бюджетних коштів

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабну схему привласнення бюджетних коштів у військовій частині в Київській області. Як поінформували у пресслужбі ДБР 16 грудня, до оборудки були залучені військові посадовці й цивільні особи.

Слідчі повідомляють, що йдеться про військову частину, яка тимчасово розташована в Донецькій області. Проте частина «паперових» військових – тих, хто формально значився у складі цієї частини, але фактично не проходив служби, – залишалася в Київській області. Деякі з них перебувають у розшуку територіального центру комплектування (ТЦК), інформує ДБР.

«За даними слідства, бухгалтер військової частини знаходив цивільних, яким обіцяв роботу у військовій частині. «Клієнти» надавали йому пакет документів і в тому числі свої банківські картки й персональні платіжні дані. Фігурант щомісяця нараховував на їхні рахунки фіктивні виплати грошового забезпечення й додаткові винагороди у 100 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Слідство з'ясувало, що чоловіків офіційно не оформлювали, а невелику частину грошей бухгалтер повертав нібито «за користування картками».

Дані «бійців» штучно заносили до бухгалтерських відомостей, які передавали до банківської установи, хоча вони не були у списках особового складу. За даними ДБР, унаслідок таких дій державі завдано збитків на понад 15,5 млн грн.

Стосовно головного бухгалтера частини відкрито окреме провадження. П'ятьох цивільних уже повідомили про підозру за участь у шахрайській схемі привласнення чужого майна й пособництво перевищенню службових повноважень військовими в умовах воєнного стану. Ще трьом цивільним готують повідомлення про підозру.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру депутату Харківської міської ради від забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ). Фігурант перейшов на бік ворога, поширював антиукраїнські наративи та умисно не подавав електронні декларації.

