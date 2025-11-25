Експомічниця Залужного одягнула військову форму та викликала бурхливу реакцію соцмереж

Парамедикиня Єва розповіла про образи, які отримала після зауваження щодо носіння військової форми, та наголосила на важливості поваги до служби

Ветеранка російсько-української війни, парамедикиня, художниця та редакторка Єва Тур повідомила, що в неї виник конфлікт із волонтеркою та колишньою позаштатною помічницею Валерія Залужного Аллою Мартинюк. Єва розкритикувала Аллу Мартинюк через те, що вона вдягнула військову форму, натомість ексрадниця Залужного емоційно їй відповіла, повідомляє «Главком».

«За два коментарі «Алло, а чому ти у бойовій сорочці?» (яка, до речі, створена для носіння військовими під бронежилетом чи плитоноскою) та уточненням, що «Алла цивільна» – я отримала вибух хейту, моральних оцінок моєї особистості та лекції про моє «его» і мою «гниль», прикрите лицемірними побажаннями добра мені у серце. Але це ще квіточки», – написала парамедикиня Єва на своїй сторінці в мережі Facebook.

Волонтерка Мартинюк спровокувала хвилю хейту на адресу парамедикині через питання про форму Комантарі під постом у волонтерки Алли Мартинюк

Алла Мартинюк у коментарях заявила, що має право «носити камуфляж більше, ніж деякі, хто має УБД».

«Мені дуже вас шкода. Займайтеся своїм життям ,задуймайтеся, чого у вас таке велике Его і у вас не буде гнилі іншим потурати. Я маю право носити камуфляж більше, ніж деякі, хто має УБД і жодного разу не був в зоні бойових дій, а таких багато. І через таких, як ви, з'являється думка більше не ризикувати своїм життям і не допомагати. Ще раз бажаю вам гідності, жіночого добра та щастя, можливо, тоді ви станете добріша», – відповіла Алла Мартинюк.

Єва Тур відреагувала на різкий коментар Мартинюк. «Волонтерка Алла Мартинюк, яка позиціонує себе «близькою до фронту» й має нагородний Glock (підстави нагородження суспільству невідомі), вирішила пояснювати мені й іншим військовим, хто «має право» носити форму, хто «в строю», а хто «недостойний», – розповідає Єва.

Єва заявила, що цивільні, які носять форму та принижують військових, не поважають службу й етику Пост парамедикині у Facebook

Єва підкреслила, що волонтерство не дає права ображати тих, хто на фронті Пост Єви у Facebook

До Єви у приватні повідомленні почали писали прихильники Мартинюк із сексистськими та образливими коментарями.

«У приват мені та моїм друзям почали писати її прихильниці та прихильники (особливо яскравий випадок додаю скриншотами). Ось їхній рівень «підтримки армії»: мої бойові задачі – це «проституція та й все», я «хвойда, шмара та повія», «подвиги хлопців приписують хвойді на ім’я єва», «псевдозахисниця», «шл*х* звичайна», від інших було, що я «рашистка» та що я «потвора, не варта і волосинки такого ангела як Аллочка», – додає Єва.

Далі у соцмережах з’явилися численні реакції волонтерів та військових, які підтримали військову та розкритикували поведінку волонтерки Алли Мартинюк.

Коментарі під постом Єви Тур викликали активну реакцію користувачі Коментарі під постом Єви Тур

Коментарі під постом викликали широкий резонанс: користувачі активно підтримали Єву Коментарі під постом Єви Тур

Також до обговорення підключився колишній помічник голови Комітету з прав людини у Верховній Раді Богдан Глоба.

До обговорення приєднався Богдан Глоба Комантар Богдана Глоби під постом військової

«Тут питання не в персоналіях і не в моєму ставленні до волонтерів як таких. Волонтерство – це колосальна, життєво необхідна робота. Але саме тому важливо розуміти межі та відповідальність. І розуміти різницю між допомогою війську та службою у цьому війську. Коли людина, яка позиціонує себе «близькою до фронту», публічно визначає, хто з військових «справжній», а хто «недостойний», хто «має право носити камуфляж», а хто ні – це вже не підтримка армії, а приватне самозвеличення за рахунок тих, хто несе службу», – зазначила Єва.

«Бо правда дуже проста: ваша допомога відбувається, аби ми могли тримати й далі фронт, а вам не довелося сидіти поруч з нами в окопі; щоб русско-бурятсько-чеченські підрозділи не прийшли й не почали вчити, «как любить родину»; щоб ви мали можливість працювати, жити, виховувати дітей і пити каву на своїх вулицях, доки ми позбавлені цього всього, доки наші діти ростуть без нас», – додала Єва.

Як зауважує парамедикиня, допомога армії – це інвестиція у власну безпеку. І жодна кількість закуплених турнікетів чи авто не дає морального права принижувати військових, тим більше жінок, які служать.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на скандальну заяву позаштатної радниці Алли Мартинюк і повідомив, що від 28 грудня 2023 року нього немає помічників-консультантів на громадських засадах.

Нагадаємо, що військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Сергій Тищенко, який провів 471 день безперервно на одній бойовій позиції на Донеччині, розповів про реалії окопної війни.