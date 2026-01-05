Антикорупційна прокуратура подала до суду на головного міграційника Хмельниччини

Прокурори вимагають визнати необґрунтованими активи посадовця

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду із позовом про цивільну конфіскацію активів посадовця міграційної служби на Хмельниччині. Мова про начальника управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області Олег Панькова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

За даними агентства, упродовж 2021–2023 років член сім’ї посадовця набув у власність торговельний центр в одному з населених пунктів Хмельницької області. Об’єкт включає магазини змішаної торгівлі, кафе та офісні приміщення. У 2024 році в будівлі було добудовано квартиру площею 52,7 кв. м. Загальна площа забудови становить 913,8 кв. м, а вартість придбання – близько 13,7 млн грн.

«Проте аналізом доходів і видатків посадовця та члена його сім’ї установлено неможливість набути зазначений актив за рахунок законних доходів. Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до ВАКС з позовною заявою про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме частини вартості зазначеного активу в сумі, яка не відповідає законним доходам, – понад 7,3 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, з жовтня 2012 року Олег Паньков очолює управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області. Варто зазначити, що після відкриття кримінального провадження за фактами декларування недостовірної інформації посадовець розлучився з дружиною.

Розриву стосунків передували результати повної перевірки декларації за 2023 рік Олега Панькова. Як свідчать висновки Національного агентства з питань запобігання корупції, декларант приховав активи, вартість яких складає 27,8 млн грн. Зокрема, міграційник не вказав у своїй декларації нерухоме та рухоме майно дружини, її корпоративні права на підприємство та даних про кредит на суму 224,6 тис. грн у Приватбанку.

Нацагентство не повірило поясненням декларанта про складні взаємини з дружиною та відсутність спільного побуту. Як контраргумент, НАЗК зазначило: у листопаді 2023 року сім’я Панькових разом із дітьми відпочивала у люксовому готелі на Львівщині.

За матеріалами перевірки НАЗК Головне слідче управління Державного бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Як стало відомо «Главкому», слідство отримало дозвіл суду до телефонних дзвінків та вхідних і вихідних sms-повідомлень Олега Панькова, його дружини та двох дітей за період з січня 2022 року до 23 травня 2025 року.

Крім того, правоохоронці зацікавилися придбанням дружиною посадовця автівок Audi Q5, 2023 року випуску і Audi Q8, 2023 року випуску. Наприклад, купівля Audi Q8, 2023 року випуску з автосалону коштувала 2,64 млн грн. Тому слідчі звернулися із запитами до дилера Audi у Хмельницькому.