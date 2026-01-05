Фігурантка справи НАБУ вимагає терміново оприлюднити усі плівки операції «Мідас»

Згідно із законом, досудове розслідування у справі про корупцію в «Енергоатомі» триватиме до серпня 2026 року

Народна депутатка Анна Скороход зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови, який передбачає невідкладне оприлюднення деталей розслідування про корупції в енергетичній сфері, якою займаються НАБУ і САП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Проєкт постанови зобов’язує Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та Національне антикорупційне бюро «невідкладно повністю оприлюднити так звані плівки Міндіча та пов’язану з ними інформацію». Водночас деталей або супровідних документів немає.

Раніше фігурантка корупційної справи, яку розслідує НАБУ і САП, Анна Скороход пропонувала карати правоохоронців за незаконні вироки та необґрунтовані підозри. Законопроєктом, який було зареєстровано в Раді, вводиться нова стаття Кримінального кодексу – Стаття 365-1. Незаконні дії посадових осіб органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури і суду.

Стаття передбачає покарання за незаконне засудження, повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, взяття і тримання під вартою, проведення в ході кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконне накладення арешту на майно, а також відсторонення від роботи (посади) та інші процесуальні дії, що обмежують права громадян.

Нагадаємо, 5 грудня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за $250 тис. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

Правоохоронці зазначають, що зловмисники переконували бізнесмена, що нібито мають можливість передати хабар за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам Ради національної безпеки і оборони України.

Згодом слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 7 грудня 2025 року обрав запобіжний захід одному з учасників групи, яку разом із депутаткою, викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі $250 тис.