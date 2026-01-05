Головна Країна Кримінал
Фігурантка справи НАБУ вимагає терміново оприлюднити усі плівки операції «Мідас»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Фігурантка справи НАБУ вимагає терміново оприлюднити усі плівки операції «Мідас»
Депутатка вимагає, аби НАБУ і САП невідкладно опублікували усі «плівки Міндіча»
фото з відкритих джерел

Згідно із законом, досудове розслідування у справі про корупцію в «Енергоатомі» триватиме до серпня 2026 року

Народна депутатка Анна Скороход зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови, який передбачає невідкладне оприлюднення деталей розслідування про корупції в енергетичній сфері, якою займаються НАБУ і САП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Проєкт постанови зобов’язує Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та Національне антикорупційне бюро «невідкладно повністю оприлюднити так звані плівки Міндіча та пов’язану з ними інформацію». Водночас деталей або супровідних документів немає.

Раніше фігурантка корупційної справи, яку розслідує НАБУ і САП, Анна Скороход пропонувала карати правоохоронців за незаконні вироки та необґрунтовані підозри. Законопроєктом, який було зареєстровано в Раді, вводиться нова стаття Кримінального кодексу – Стаття 365-1. Незаконні дії посадових осіб органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури і суду.

Стаття передбачає покарання за незаконне засудження, повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, взяття і тримання під вартою, проведення в ході кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконне накладення арешту на майно, а також відсторонення від роботи (посади) та інші процесуальні дії, що обмежують права громадян.

Нагадаємо, 5 грудня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за $250 тис. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

Правоохоронці зазначають, що зловмисники переконували бізнесмена, що нібито мають можливість передати хабар за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам Ради національної безпеки і оборони України.

Згодом слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 7 грудня 2025 року обрав запобіжний захід одному з учасників групи, яку разом із депутаткою, викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі $250 тис.

