Кожен 12-й працівник у ЄС під загрозою бідності – шокуючі дані Eurostat
Найбільша частка населення, що перебуває під загрозою бідності, зафіксована у Болгарії (30,3%), Румунії (27,9%) та Греції (26,9%)
Європейське статистичне агентство Eurostat обновило показники щодо рівня бідності та соціального відчуження у країнах Європейського Союзу за 2024 рік, підкреслюючи проблему нерівності. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.
Згідно з останніми даними, у 2024 році 93,3 млн людей (або 21% населення ЄС) перебували під загрозою бідності чи соціального відчуження. Це означає, що кожна п'ята людина в ЄС стикалася з одним із трьох ризиків: низький дохід, серйозна матеріальна та соціальна депривація або проживання у домогосподарстві з дуже низькою інтенсивністю роботи.
Хоча це число демонструє невелике зниження порівняно з попереднім роком (на 1,3 млн осіб), Європейський Союз все ще далекий від досягнення цілей до 2030 року щодо скорочення бідності.
У середньому по ЄС річний медіанний еквівалентний дохід на людину 2024 року становив 21 582 євро. 60% від цієї суми становить 12949 євро, або близько 1079 євро на місяць. Будь-яка людина з доходом нижче цього рівня вважається схильною до ризику бідності.
Однак дані щодо країн дають набагато чіткішу картину. У ЄС цей поріг коливається від 391 євро у Болгарії до 2 540 євро у Люксембурзі.
Якщо включити країни-кандидати, за якими є дані, та членів Європейської асоціації вільної торгівлі, він варіюється від 201 євро в Туреччині до 2 596 євро в Швейцарії. Норвегія також входить до трьох країн, де поріг перевищує 2 000 євро.
Найбільша частка населення, що перебуває під загрозою бідності, зафіксована у Болгарії (30,3%), Румунії (27,9%) та Греції (26,9%). Найкращі показники у Чехії (11,3%), Словенії (14,4%) та Нідерландах (15,4%).
Особливо гостро стоїть проблема працюючих людей, які перебувають у зоні ризику. У 2024 році 8,2% трудоулаштованих осіб у ЄС (ті, хто працює або займається самозайнятістю) мали дохід нижче за поріг бідності.
Також високим залишається рівень ризику для дітей: 24,2% дітей віком до 18 років у ЄС перебували під загрозою бідності чи соціального відчуження. Ці дані підтверджують необхідність посилення заходів соціальної політики, оскільки наявність роботи не завжди гарантує фінансову стабільність.
До слова, Європа старіє, і це не лише статистичний факт, а й серйозний виклик для економіки блоку. Згідно з прогнозами, чисельність населення ЄС продовжить скорочуватися і може зменшитися на 23% до 2075 року та на 34% до 2100 року.
