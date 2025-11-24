Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кожен 12-й працівник у ЄС під загрозою бідності – шокуючі дані Eurostat

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Кожен 12-й працівник у ЄС під загрозою бідності – шокуючі дані Eurostat
Де найбільша частка населення не може звести кінці з кінцями
фото із відкритих джерел

Найбільша частка населення, що перебуває під загрозою бідності, зафіксована у Болгарії (30,3%), Румунії (27,9%) та Греції (26,9%)

Європейське статистичне агентство Eurostat обновило показники щодо рівня бідності та соціального відчуження у країнах Європейського Союзу за 2024 рік, підкреслюючи проблему нерівності. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Згідно з останніми даними, у 2024 році 93,3 млн людей (або 21% населення ЄС) перебували під загрозою бідності чи соціального відчуження. Це означає, що кожна п'ята людина в ЄС стикалася з одним із трьох ризиків: низький дохід, серйозна матеріальна та соціальна депривація або проживання у домогосподарстві з дуже низькою інтенсивністю роботи.

Хоча це число демонструє невелике зниження порівняно з попереднім роком (на 1,3 млн осіб), Європейський Союз все ще далекий від досягнення цілей до 2030 року щодо скорочення бідності.

У середньому по ЄС річний медіанний еквівалентний дохід на людину 2024 року становив 21 582 євро. 60% від цієї суми становить 12949 євро, або близько 1079 євро на місяць. Будь-яка людина з доходом нижче цього рівня вважається схильною до ризику бідності.

Однак дані щодо країн дають набагато чіткішу картину. У ЄС цей поріг коливається від 391 євро у Болгарії до 2 540 євро у Люксембурзі.

Якщо включити країни-кандидати, за якими є дані, та членів Європейської асоціації вільної торгівлі, він варіюється від 201 євро в Туреччині до 2 596 євро в Швейцарії. Норвегія також входить до трьох країн, де поріг перевищує 2 000 євро.

Найбільша частка населення, що перебуває під загрозою бідності, зафіксована у Болгарії (30,3%), Румунії (27,9%) та Греції (26,9%). Найкращі показники у Чехії (11,3%), Словенії (14,4%) та Нідерландах (15,4%).

Особливо гостро стоїть проблема працюючих людей, які перебувають у зоні ризику. У 2024 році 8,2% трудоулаштованих осіб у ЄС (ті, хто працює або займається самозайнятістю) мали дохід нижче за поріг бідності.

Також високим залишається рівень ризику для дітей: 24,2% дітей віком до 18 років у ЄС перебували під загрозою бідності чи соціального відчуження. Ці дані підтверджують необхідність посилення заходів соціальної політики, оскільки наявність роботи не завжди гарантує фінансову стабільність.

До слова, Європа старіє, і це не лише статистичний факт, а й серйозний виклик для економіки блоку. Згідно з прогнозами, чисельність населення ЄС продовжить скорочуватися і може зменшитися на 23% до 2075 року та на 34% до 2100 року. 

Читайте також:

Теги: Європа гроші населення Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС відреагував на закриття Литвою кордону з Білоруссю
ЄС відреагував на закриття Литвою кордону з Білоруссю
28 жовтня, 02:25
4 березня 1990 року в Україні пройшли перші демократичні вибори
Екскерівник Київради назвав традиційно найдемократичніші райони столиці
24 жовтня, 20:37
Фінансування Норвегії йде на евакуацію та підтримку постраждалих
Норвегія оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги Україні
19 листопада, 19:10
«Коаліція охочих» проведе переговори для координації підтримки України: названо дату
«Коаліція охочих» проведе переговори для координації підтримки України: названо дату
23 листопада, 03:12
Зеленський наголосив, що прогрес України на шляху до ЄС досягається завдяки зусиллям мільйонів українців
Єврокомісія високо оцінила прогрес України на шляху до ЄС. Заява Зеленського
4 листопада, 15:13
Туреччина та Косово з їхнім молодим населенням можуть оновити Європу
Тільки міграція здатна врятувати деякі країни ЄС від демографічної катастрофи: прогноз
6 листопада, 09:22
Зеленський провів нараду з урядовцями
Майже 10 мільйонів українців подали заявку на «Зимову підтримку». Коли очікувати кошти?
22 листопада, 16:29
Підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі
Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада, 11:38
Жодна угода не є ідеальною, але її потрібно укласти якомога швидше, вважають у США
Зеленському висунули ультиматум щодо мирної угоди: деталі від The Guardian
22 листопада, 15:51

Соціум

У Таганрозі, ймовірно, знищено літак
У Таганрозі, ймовірно, знищено літак
Російське ППО зруйнувало житловий будинок у Новоросійську (відео)
Російське ППО зруйнувало житловий будинок у Новоросійську (відео)
Литва засудила українця до трьох років вʼязниці за підпал магазину Ikea
Литва засудила українця до трьох років вʼязниці за підпал магазину Ikea
У Німеччині пасажири намагалися наздогнати літак під час зльоту (відео)
У Німеччині пасажири намагалися наздогнати літак під час зльоту (відео)
Кожен 12-й працівник у ЄС під загрозою бідності – шокуючі дані Eurostat
Кожен 12-й працівник у ЄС під загрозою бідності – шокуючі дані Eurostat
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua