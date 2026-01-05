Головна Країна Кримінал
У Львові сусідка розпилила перцевий балончик в обличчя ветерану. Поліція відреагувала (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Львові сусідка розпилила перцевий балончик в обличчя ветерану. Поліція відреагувала (фото)
Андрій Курило отримав опік очей, коли сусідка розпилила йому в обличчя перцевий балончик
фото: facebook/andrej.kul.ko

Жінка, яка виявилася родичкою нареченої ветерана стверджує, що розпилила йому в обличчя спрей для взуття

У Львові жінка під час словесного конфлікту з ветераном російсько-української війни, розпилила йому в обличчя перцевий балончик. Після цього чоловік звернувся до правоохоронних органів. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення поліції.

У поліції повідомили, що інцидент стався 4 січня близько першої години ночі в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Липи. Тоді 26-річний ветеран російсько-української війни Андрій Кулько, який пробув у полоні 21 місяць, зустрівся зі своєю 33-річною сусідкою. Між ними виник конфлікт й жінка бризнула ветерану перцевим балончиком в очі.

Про цей інцидент розповів сам ветеран у соцмережах. Цим також поділилися його наречена. За їхніми словами, конфлікт виник через те, що сусідці зробили зауваження щодо сміття, яке вона виставила на сходову клітку. «Сусідка під іменем Курило Анна-Марія виставила свіже сміття з дуже неприємним запахом і мухами на сходову клітку. Загалом там вже 4 пакети зі сміттям було. І відповідно зʼявився дуже неприємний запах у нашому спільному коридорі. Я з нареченою вирішили написати їй оголошення і приклеїти на двері та на пакети зі сміттям (ввічливо попросили все позабирати, повикидати, ліквідувати)», – розповів Андрій Кулько.

Коли сусідка побачила оголошення, то почала стукати у двері квартири Андрія Кулько. «Кілька разів обізвала мене маріупольським москалем, стверджувала, що я не перебував насправді у полоні, бо в мене є ноги руки. І взагалі, чому я не воюю?. Пізніше почала мені погрожувати, що зробить мені щось, коли побачить на власні очі. Я відкрив двері і вона дуже неочікувано і раптово запшикала мені перцем в очі», – розповів ветеран.

З’ясувалося, що жінка, на ім’я Анна-Марія Курило була не лише сусідкою, але й тіткою нареченої Андрія Кулько. «На жаль, я є її племінницею, проте вважаю її абсолютно чужою мені людиною», – зізналася дівчина.

Відомо, що Анна-Марія Курило є масажисткою та працює у власному масажному салоні. У коментарі для zaxid.net жінка розповіла, що нібито розпилила в обличчя сусіду не перцевим балончиком, а спреєм для взуття. «Ветеран і моя племінниця хамили до мене через двері, коли я хотіла поговорити і сказати, що це за цирк розклеяний на дверях. Я повернулася з-за кордону, побігла за собачками і не встигла в той день винести сміття, бо думала вечері. А потім прийшла: все розклеяне, що я сміття не винесла… Я стукала, щоб поговорити, мене посилали різними матами, то де ж нормальність? А коли відкрив, хотів руку підняти. Я бачила під руками спрей для взуття, взяла і бризнула. А він розпіарив, щоб мене захейтили, що отак взяла просто так зробила», – розповіла Анна-Марія Курило.

У результаті дій жінки Андрій Курило отримав опік очей, він звернувся до поліції після інциденту. «Дізнавачі сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомлені поліції. Наразі триває досудове розслідування та встановлюються обставини події.

Нагадаємо, як селі Винники, що у Львівській області, між сусідами виник конфлікт через те, що родина ветерана «Азову» нібито надто гучно пересувалася квартирою. Згодом через це сусіди побили ветерана та його дружину. 

Раніше «Главком» писав, що поліція Львівської області розпочала перевірку інформації щодо ймовірного побиття ветерана російсько-української війни, яке, за повідомленнями у соціальних мережах, сталося у місті Пустомити Львівського району. Як повідомили правоохоронці, офіційного звернення щодо цього інциденту до територіальних підрозділів не надходило.

У Львові сусідка розпилила перцевий балончик в обличчя ветерану. Поліція відреагувала (фото)
У Львові сусідка розпилила перцевий балончик в обличчя ветерану. Поліція відреагувала (фото)
Антикорупційна прокуратура подала до суду на головного міграційника Хмельниччини
Антикорупційна прокуратура подала до суду на головного міграційника Хмельниччини
Колишнього нардепа України затримано в Німеччині
Колишнього нардепа України затримано в Німеччині
Коригував атаки по Дніпропетровщині. СБУ викрила «крота» у лавах ЗСУ
Коригував атаки по Дніпропетровщині. СБУ викрила «крота» у лавах ЗСУ
В Ужгороді 17-річний підліток випав з вікна підʼїзду свого будинку
В Ужгороді 17-річний підліток випав з вікна підʼїзду свого будинку
Обікрав родину загиблої захисниці «Азовсталі». На Прикарпатті викрито поліцейського
Обікрав родину загиблої захисниці «Азовсталі». На Прикарпатті викрито поліцейського

