Колишнього нардепа України затримано в Німеччині

3 січня 2026 року у Німеччині затримано колишнього народного депутата України VIII скликання, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, ідеться про Руслана Демчака.

Затримання відбулося за запитом Офісу Генерального прокурора в межах кримінального провадження, яке розслідується ДБР за процесуального керівництва ОГП.

Екснардеп підозрюється у пособництві маніпулюванню на фондовому ринку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, у 2017 році шляхом удаваних операцій з облігаціями внутрішньої державної позики на фондових біржах він отримав штучний інвестиційний прибуток у понад 20 млн грн, який згодом легалізував.

Про підозру йому повідомлено у серпні 2023 року. У жовтні 2024 року суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого підозрюваного оголошено в міжнародний розшук.

У жовтні 2025 року суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування. Наразі досудове розслідування завершено, матеріали відкрито стороні захисту.

Після завершення процедури екстрадиції обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено обвинувальним вироком суду.

