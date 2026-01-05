Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Колишнього нардепа України затримано в Німеччині

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Колишнього нардепа України затримано в Німеччині
Колишнього нардепа підозрюють у фінансових махінаціях
фото: Офіс Генерального прокурора

Про підозру йому повідомлено у серпні 2023 року

3 січня 2026 року у Німеччині затримано колишнього народного депутата України VIII скликання, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, ідеться про Руслана Демчака.

Затримання відбулося за запитом Офісу Генерального прокурора в межах кримінального провадження, яке розслідується ДБР за процесуального керівництва ОГП.

Екснардеп підозрюється у пособництві маніпулюванню на фондовому ринку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, у 2017 році шляхом удаваних операцій з облігаціями внутрішньої державної позики на фондових біржах він отримав штучний інвестиційний прибуток у понад 20 млн грн, який згодом легалізував.

Про підозру йому повідомлено у серпні 2023 року. У жовтні 2024 року суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого підозрюваного оголошено в міжнародний розшук.

У жовтні 2025 року суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування. Наразі досудове розслідування завершено, матеріали відкрито стороні захисту.

Після завершення процедури екстрадиції обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про підозру одному із заступників начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Читайте також:

Теги: Німеччина прокурор розслідування розшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час 17 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виробництва, фасування та маркування рідин
На Вінниччині викрито потужний підпільний цех з виробництва рідин для електронних сигарет (фото)
15 грудня, 2025, 15:27
Суд визнав документи щодо залучення свідка до конфіденційного співробітництва недопустимими доказами
На Закарпатті суд виправдав чоловіка, який намагався переправити ухилянта за кордон
14 грудня, 2025, 17:15
Наступне засідання суду призначено на 8 січня
Убивство Ірини Фаріон: з’явилися нові докази вини Зінченка
16 грудня, 2025, 22:07
Електронні двері вбивають людей під час аварій
Жахлива деталь у Tesla: 15 людей згоріли живцем через одну помилку
23 грудня, 2025, 16:39
Приватна компанія, яка відповідала за постачання їжі для учнів шкіл Миколаєва, не дотримувалася санітарних норм
У Миколаєві приватна компанія готувала для шкіл їжу з кишковою паличкою – Генпрокуратура
23 грудня, 2025, 18:07
Чоловік кинув гранату у Полтаві, пошкоджено кілька авто
У Полтаві чоловік кинув гранату на вулиці, пошкоджено авто
2 сiчня, 17:04
Під час слідчих дій поліцейські виявили та вилучили з квартири киянки труп лисиці
Поліція прийшла до киянки, яка тримала вовка, і виявила у квартирі труп іншого хижака
23 грудня, 2025, 12:57
Олександр Цукерман та Тимур Міндіч
ВАКС відмовив Міндічу та Цукерману брати участь в судовому засіданні по відеозв'язку, – адвокат
26 грудня, 2025, 17:57
Водія позашляховика Volkswagen Touareg було затримано в процесуальному порядку
На Київщині новорічні розваги завершилися моторошною трагедією
3 сiчня, 18:58

Кримінал

Колишнього нардепа України затримано в Німеччині
Колишнього нардепа України затримано в Німеччині
Коригував атаки по Дніпропетровщині. СБУ викрила «крота» у лавах ЗСУ
Коригував атаки по Дніпропетровщині. СБУ викрила «крота» у лавах ЗСУ
В Ужгороді 17-річний підліток випав з вікна підʼїзду свого будинку
В Ужгороді 17-річний підліток випав з вікна підʼїзду свого будинку
Обікрав родину загиблої захисниці «Азовсталі». На Прикарпатті викрито поліцейського
Обікрав родину загиблої захисниці «Азовсталі». На Прикарпатті викрито поліцейського
Колишній гауляйтер Херсона Кобець отримав вирок
Колишній гауляйтер Херсона Кобець отримав вирок
На Вінниччині чоловік зґвалтував 13-річну падчерку, коли її мати була на пологах
На Вінниччині чоловік зґвалтував 13-річну падчерку, коли її мати була на пологах

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua