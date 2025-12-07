Головна Країна Події в Україні
Відомий священник-блогер отримав повістку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Відомий священник-блогер отримав повістку
Олексій Філюк усиновив чотирьох дітей, тож має право на відстрочку
Повістку Олексію Філюку вручили одразу після похорону загиблого воїна

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини отримав повістку одразу після похорону загиблого героя. Як інформує «Главом», про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Священник розповів, що після прощання з воїном до нього підійшли військові ТЦК і вручили повістку.

«Мaю ще повістку до військa. Всьо. Прощaйте дорогa родино, йду боронити Укрaїну. Похоронили воїна на площі, а після похорону воїна мені вручили повістку. Хейтери, тіштеся! Такий день, нехай Бог боронить: посилку вкрали, повістку отримав», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Філюка запитали, чому він досі не на фронті. Священник відповів, що має законне право на відстрочку. У коментарях уточнили, що з чотирьох його всиновлених дітей – двоє вже повнолітні. Проте призову по мобілізації не підлягають особи-усиновлювачі, які утримують хоча б одну дитину віком до 18 років, яка до моменту усиновлення мала статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Раніше священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк, відомий у соцмережах своїми проповідями, поділився випадками забобонів, які чув від парафіян. Він наголошує, що багато марновірств походять із російської православної традиції. 

Нагадаємо, священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк, який веде свої соцмережі з проповідями із 2016 року, а впізнаваності здобув завдяки відеороликам зі спростуваннями різноманітних церковних забобонів. У розмові з «Главкомом» Олексій Філюк розповів – спілкуватися з парафіянами священник може і онлайн, а його авторитету інтернет насправді не загрожує.

На думку Олексія Філюка, священнослужитель, який старанно працює на парафії, завжди буде затребуваним: «Треба просто бути собою й працювати на результат».

