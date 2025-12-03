Конча-Заспа: між ГУР і військовими сталася сутичка у санаторії «Жовтень» – ЗМІ

«Бійці ГУР відмовилися впускати на територію представників правоохоронних та військових державних органів»

Між представниками ГУР та військовослужбовцями в/ч А4005 сталося заворушення на території санаторію «Жовтень» у Кончі-Заспі. ГУР зауважує, що військові облаштувалися там незаконно і хочуть повернути об'єкт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «УП».

За словами співрозмовника видання, ввечері 3 грудня представники ГУР МОУ зайшли на територію санаторію «Жовтень» та зайняли її, «вибивши ворота та поламавши паркан, здійснюючи стрільбу із вогнепальної зброї у повітря та землю, взяли в полон 10 військовослужбовців в/ч А4005, нанісши суттєві травми». Бійці ГУР полонених відпустили та забарикадувались на території.

Видання стверджує, що поруч із територією знаходяться співробітники НПУ, ГУ ВСП, військовий комендант Київської області за місцем розташування в/ч А4005 та представники (керівної ланки) КОВА.

«Бійці ГУР відмовилися впускати на територію представників правоохоронних та військових державних органів. До процесу доєднався підрозділ ДБР, який накладав арешт на санкційне майно. На місце події прибув заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Люди, які знаходилися на території санаторію, були там незаконно, а представники розвідки лише виконують відповідні рішення суду», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Печерський районний суд Києва передав Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) низку об’єктів, які належали Федерації професійних спілок України. Зокрема, йдеться про санаторій «Жовтень» у Конча-Заспі площею 22,7 тис. кв. м.

«УП» пише, що у 2022 році «ДТЕК Київські електромережі» та «Київгазтрейд» ініціювали процедуру банкрутства ТОВ «Клінічний санаторій «Жовтень» через борг 5 млн грн. Відповідно, рухоме майно на його балансі можуть віддати кредиторам на погашення боргу. Водночас, частина земельної ділянки та нерухомості "Жовтня" перейшли у власність компанії, сліди якої ведуть до бізнесмена Бориса Кауфмана. Він може отримати решту землі в користування і готується отримати дозвіл у Київській міській раді на забудову території санаторію.