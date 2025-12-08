Кількість американських військ у Європі. США розробили новий законопроєкт

Новий документ забороняє передавати назад європейським країнам у власність або іншим чином повертати їм територію військових баз

Розроблений у Конгресі проєкт бюджету американського військового відомства передбачає заборону скорочення чисельності дислокованих у Європі американських військ до значення менше ніж 76 тис. осіб більш ніж на 45 днів. Про це йдеться в опублікованому документі, голосування за яким розпочнеться цього тижня, пише «Главком» із посиланням на Report.

У законопроєкті зазначається, що військовому керівництву не можна скорочувати кількість військ, що перебувають у віданні Європейського командування ЗС США (EUCOM), до рівня нижче ніж 76 тис. осіб на термін більше 45 днів до того, як військовий міністр Піт Хегсет і головком EUCOM не представлять Конгресу доповіді про те, що такі дії відповідають національним інтересам. Крім того, вони повинні попередньо провести консультації з союзниками по НАТО.

Крім цього, документ забороняє передавати назад європейським країнам у власність або іншим чином повертати їм територію військових баз та об'єкти нерухомості ЗС США, а також передислокувати з Європи будь-яку власність вартістю понад $500 тис. Аналогічні обмеження вводяться на мінімальну чисельність американських військ Республіка Корея: там цей поріг становить 28,5 тис. осіб.

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет ризикував наразити на небезпеку війська США, коли ділився воєнними планами в Signal.

Раніше очільник Пентагону Піт Гегсет у своєму виступі перед керівниками компаній у сфері оборонної промисловості, старшими офіцерами та представниками Конгресу порівняв теперішню ситуацію у світі з 1939 роком, коли вибухнула Друга світова війна.

До слова, Міністерство війни США (Пентагон) активно використовує досвід, отриманий під час війни в Україні, для посилення власної армії. Зокрема, у плани американського військового відомства входить придбання понад мільйона безпілотних апаратів для збройних сил протягом наступних кількох років.