Коригував атаки по Дніпропетровщині. СБУ викрила «крота» у лавах ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Коригував атаки по Дніпропетровщині. СБУ викрила «крота» у лавах ЗСУ
Зловмисник перебуває під вартою
фото: СБУ

Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Контррозвідка Служби безпеки у взаємодії із головнокомандувачем Збройних Сил України затримала агента РФ у лавах ЗСУ. Ним виявився мобілізований із Дніпра, який коригував повітряні удари агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, фігурант був завербований співробітником ФСБ восени 2025 року. У поле зору окупантів він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах. Після вербування агент мобілізувався до тилової військової частини регіону, щоб «зсередини» шпигувати для РФ.

За інструкцією ФСБ фігурант мав передавати окупантам координати тимчасового базування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки. Для цього зловмисник знімав військові обʼєкти на камеру та позначав їхні геолокації. Невдовзі, після виконання агентурних завдань, фігурант самовільно залишив військову частину, де проходив службу, та «злив» її локацію ФСБ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила «крота» та покроково задокументувала його розвідактивність. Одночасно з цим СБУ провела заходи із убезпечення локацій Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації фігуранта було затримано за місцем проживання його родичів, де він переховувався від правосуддя. Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, Служба безпеки затримала у Києві агента, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби. Так, на замовлення прикордонного комітету Білорусі він шпигував за локаціями Сил оборони, а за вказівками з РФ коригував атаки російських терористів по енергооб’єктах столичного регіону.

