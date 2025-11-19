Головна Світ Політика
Російське судно атакувало британських пілотів лазером – Міноборони Британії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Російське судно атакувало британських пілотів лазером – Міноборони Британії
Російський «Янтарь» застосував лазери проти британських військових
Російське шпигунське судно «Янтарь» спрямувало лазери на британських пілотів під час спостереження

Британські військові зазнали атаки лазером від російського шпигунського корабля «Янтарь» поблизу британських вод на північ від Шотландії. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав дії Росії «вкрай небезпечними». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар Джона Гілі в Sky News.

За словами міністра оборони Великої Британії, судно призначене для збору розвідданих і картографування підводних кабелів.

«Ми розгорнули фрегат Королівського флоту та літаки Королівських повітряних сил для спостереження та відстеження кожного руху цього судна, під час чого Янтарь направив лазери на наших пілотів», – зазначив Гілі. Він назвав такі дії Росії «вкрай небезпечними».

«Це вже вдруге цього року, коли судно Янтарь заходить у води Великої Британії. Тому моє повідомлення Росії та Путіну таке: ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите, і якщо «Янтарь» цього тижня рушить на південь, ми готові», – додав глава Міноборони Британії.

Уряд Британії запровадив обмеження проти осіб, які примусово депортують, індоктринують та мілітаризують українських дітей.

Велика Британія таємно готується до військового нападу з боку Російської Федерації. Чиновникам було доручено оновити плани дій у надзвичайних ситуаціях 20-річної давнини. 

Теги: міністр Міноборони військові Велика Британія росія

