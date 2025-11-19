Російське судно атакувало британських пілотів лазером – Міноборони Британії

Російське шпигунське судно «Янтарь» спрямувало лазери на британських пілотів під час спостереження

Британські військові зазнали атаки лазером від російського шпигунського корабля «Янтарь» поблизу британських вод на північ від Шотландії. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав дії Росії «вкрай небезпечними». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар Джона Гілі в Sky News.

За словами міністра оборони Великої Британії, судно призначене для збору розвідданих і картографування підводних кабелів.

«Ми розгорнули фрегат Королівського флоту та літаки Королівських повітряних сил для спостереження та відстеження кожного руху цього судна, під час чого Янтарь направив лазери на наших пілотів», – зазначив Гілі. Він назвав такі дії Росії «вкрай небезпечними».

«Це вже вдруге цього року, коли судно Янтарь заходить у води Великої Британії. Тому моє повідомлення Росії та Путіну таке: ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите, і якщо «Янтарь» цього тижня рушить на південь, ми готові», – додав глава Міноборони Британії.

