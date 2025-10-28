ДБР затримало ексглаву «Укренерго» Кудрицького – ЗМІ

Володимир Кудрицький був головою правління «Укренерго» з 2020 по 2024 рік

21 жовтня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у Кудрицького

Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО, та затримало на Львівщині колишнього керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УП.

За словами джерела в правоохоронних органах, Кудрицькому готують повідомлення про підозру. За попередньою кваліфікацією, йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слідство вважає, що Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році.

Нагадаємо, 21 жовтня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у колишнього керівника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького. Правоохоронці з’ясовують обставини можливого зловживання службовим становищем і привласнення коштів державного підприємства.

Згодом Володимир Кудрицький прокоментував обшуки, які 21 жовтня у нього провели співробітники Державного бюро розслідувань. «Сьогодні вранці ДБР провело у мене обшуки. Ситуація виглядає досить абсурдно і я вважаю, що вона не стільки спричинена процесуальною необхідністю, скільки має політичний підтекст. Одразу скажу – ніхто мене ні в чому не підозрює», – написав Кудрицький.