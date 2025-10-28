Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ДБР затримало ексглаву «Укренерго» Кудрицького – ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
ДБР затримало ексглаву «Укренерго» Кудрицького – ЗМІ
Володимир Кудрицький був головою правління «Укренерго» з 2020 по 2024 рік
фото: Volodymyr Kudrytskyi/Facebook

21 жовтня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у Кудрицького

Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО, та затримало на Львівщині колишнього керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УП.

За словами джерела в правоохоронних органах, Кудрицькому готують повідомлення про підозру. За попередньою кваліфікацією, йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слідство вважає, що Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році.

Нагадаємо, 21 жовтня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у колишнього керівника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького. Правоохоронці з’ясовують обставини можливого зловживання службовим становищем і привласнення коштів державного підприємства.

Згодом Володимир Кудрицький прокоментував обшуки, які 21 жовтня у нього провели співробітники Державного бюро розслідувань. «Сьогодні вранці ДБР провело у мене обшуки. Ситуація виглядає досить абсурдно і я вважаю, що вона не стільки спричинена процесуальною необхідністю, скільки має політичний підтекст. Одразу скажу – ніхто мене ні в чому не підозрює», – написав Кудрицький.

Теги: ДБР Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нову підозру повідомлено посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління
Закупівля ліжок для військових: викрито нову хитру схему
30 вересня, 11:26
Сумська ОВА спростувала фейк про графіки відключення електроенергії
Сумська ОВА спростувала фейк про графіки відключення електроенергії
4 жовтня, 23:42
Заступник начальника підрозділу змушував бійців виконувати будівельні роботи у своєму домі
На Донеччині офіцер замість служби у війську відправив бійців готувати шаурму
7 жовтня, 12:36
Як каже Зайченко, різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії
Глава «Укренерго» розповів, коли в Україні увімкнуть опалення
21 жовтня, 10:37
Ринок працює в надзвичайно складних обставинах, зазначила Павленко
Без дорожньої карти реформи ринку борги лише зростатимуть – DIXI Group
12 жовтня, 15:43
Кудрицький був головою правління «Укренерго» з 2020 по 2024 рік
ДБР прийшло з обшуками до екскерівника «Укренерго» Кудрицького
21 жовтня, 15:09

Кримінал

Затримано ексголову «Укренерго» Кудрицького: ДБР розкрило деталі
Затримано ексголову «Укренерго» Кудрицького: ДБР розкрило деталі
ДБР затримало ексглаву «Укренерго» Кудрицького – ЗМІ
ДБР затримало ексглаву «Укренерго» Кудрицького – ЗМІ
Дніпропетровщина: чоловік отримав вирок за сексуальні злочини щодо своїх дітей
Дніпропетровщина: чоловік отримав вирок за сексуальні злочини щодо своїх дітей
Справу голови Антимонопольного комітету про недекларування майна скеровано до суду
Справу голови Антимонопольного комітету про недекларування майна скеровано до суду
На Харківщині посадовець агропідприємства постане перед судом за несплату 73 млн грн податків
На Харківщині посадовець агропідприємства постане перед судом за несплату 73 млн грн податків
Справа Крупи: прокуратура завершила слідство
Справа Крупи: прокуратура завершила слідство

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua