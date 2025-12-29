Торгували голосами. НАБУ вручило підозри п’ятьом нардепам

Нардепам вручені клопотання про обрання запобіжних заходів

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за «потрібне» голосування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«Група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із народних депутатів. Для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp. Після голосувань окремим народним депутатам систематично передавали грошові кошти», – йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними правоохоронців, підозрюються п'ять народних депутатів України. Усім вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, зранку 27 грудня НАБУ і САП повідомили, що за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Згодом у НАБУ заявили, що співробітники Управління державної охорони чинили спротив працівникам Бюро під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради. Пізніше детективи змогли зайти до будівлі комітетів Ради.

Як повідомлялося, у рамках викриття Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури організованої злочинної групи підозри вже отримали народні депутати від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль.