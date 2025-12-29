Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Правоохоронці проводять обшуки у керівництва Закарпатського ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Правоохоронці проводять обшуки у керівництва Закарпатського ТЦК
СБУ та поліцейські проводять санкціоновані обшуки у представників ТЦК
фото: СБУ

Обшук відбувається у межах справи про незаконне позбавлення волі громадян

Служба безпеки спільно з Нацполіцією проводить санкціоновані обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що обшуки відбуваються у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України). Як відомо, головою Закарпатського обласного ТЦК та СП наразі є Андрій Савчук.

Раніше повідомлялося, що ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов’язані з ТЦК, до суду направлено майже 50 обвинувальних актів.

Нагадаємо, військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що укомплектованість територіальних центрів комплектування нижча 40%. Співробітники ТЦК часто по пів року не мають вихідних.

За словами Решетилової, система обліку недосконала, а робота ТЦК та СП далека від ідеалу і точно потребує реформування. Водночас омбудсменка стверджує, що посадовці ТЦК працюють понаднормово.

До слова, в Одеській області помер мобілізований чоловік, який перебував у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Читайте також:

Теги: обшук СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Малюк посилює санкції
Малюк посилює санкції
11 грудня, 15:16
Румунські військові повідомляли, що 3 грудня знешкодили український морський дрон у Чорному морі
СБУ спростувала заяву Румунії про знищення дрона Sea Baby
4 грудня, 06:38
За один рейс судно перевозило російської нафти орієнтовно на $60 млн
Дрони СБУ уразили в Чорному морі танкер «тіньового флоту» РФ Dashan – джерело
10 грудня, 19:21
Дмитро Костюк прийшов у футболці з написом СБУ на засідання парламенту
«Випив чаю з Малюком». Нардеп Костюк розповів, хто «настукав» на нього в СБУ
7 грудня, 09:17
Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів
НАБУ провело обшуки у центральному апараті Державної податкової служби: деталі
10 грудня, 13:58
Депутатка Ірпінської міської ради висловила сподівання, що до Нового року всім фігурантам кримінальних проваджень буде оголошено підозру
В Ірпінській міській раді проходять обшуки
16 грудня, 13:47
СБУ уразила модернізований літак-розвідник Іл-38Н на авіабазі Єйськ
СБУ уразила модернізований літак-розвідник Іл-38Н на авіабазі Єйськ
23 грудня, 20:29
У лютому 2014-го біля управління СБУ загинули мирні люди
«Винних немає». Матір загиблого хлопця в розпачі від розслідування справи про розстріли під Хмельницьким СБУ 11 років тому
21 грудня, 10:31
Правоохоронці підозрюють Романа Дудіна у державній зраді та спробі усунення керівництва Харківської ОВА
Суд повторно арештував ексочільника СБУ Харківщини
26 грудня, 17:23

Кримінал

Правоохоронці проводять обшуки у керівництва Закарпатського ТЦК
Правоохоронці проводять обшуки у керівництва Закарпатського ТЦК
Бізнесмена з Львівщини засуджено за співпрацю з Росією
Бізнесмена з Львівщини засуджено за співпрацю з Росією
НАБУ викрило групу нардепів, що торгували голосами
НАБУ викрило групу нардепів, що торгували голосами
Одинадцятикласниця з Хмельницького за копійки зливала дані російському розвіднику. Що вирішив суд
Одинадцятикласниця з Хмельницького за копійки зливала дані російському розвіднику. Що вирішив суд
На Дніпропетровщині у реабілітаційних центрах незаконно утримували близько 300 людей (фото)
На Дніпропетровщині у реабілітаційних центрах незаконно утримували близько 300 людей (фото)
ВАКС відмовив Міндічу та Цукерману брати участь в судовому засіданні по відеозв'язку, – адвокат
ВАКС відмовив Міндічу та Цукерману брати участь в судовому засіданні по відеозв'язку, – адвокат

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua