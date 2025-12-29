Правоохоронці проводять обшуки у керівництва Закарпатського ТЦК
Обшук відбувається у межах справи про незаконне позбавлення волі громадян
Служба безпеки спільно з Нацполіцією проводить санкціоновані обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що обшуки відбуваються у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України). Як відомо, головою Закарпатського обласного ТЦК та СП наразі є Андрій Савчук.
Раніше повідомлялося, що ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов’язані з ТЦК, до суду направлено майже 50 обвинувальних актів.
Нагадаємо, військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що укомплектованість територіальних центрів комплектування нижча 40%. Співробітники ТЦК часто по пів року не мають вихідних.
За словами Решетилової, система обліку недосконала, а робота ТЦК та СП далека від ідеалу і точно потребує реформування. Водночас омбудсменка стверджує, що посадовці ТЦК працюють понаднормово.
До слова, в Одеській області помер мобілізований чоловік, який перебував у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
