Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

НАБУ викрило групу нардепів, що торгували голосами

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
НАБУ викрило групу нардепів, що торгували голосами
За даними слідства, викрита група діяла на систематичній основі
колаж: glavcom.ua

Представники НАБУ заявили, що деталі будуть оприлюднені згодом

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели спецоперацію «під прикриттям», результатом якої стало викриття масштабної злочинної схеми у стінах парламенту. До складу організованої групи входили чинні народні депутати України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, викрита група діяла на систематичній основі.

«За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України», – повідомляє НАБУ.

НАБУ викрило групу нардепів, що торгували голосами фото 1
скріншот

Представники НАБУ заявили, що деталі будуть оприлюднені згодом.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро повторно викликало на допити підозрюваних бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Читайте також:

Теги: НАБУ депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці кажуть, що за хабар у $30 тис. фігуранти мали дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного ЖК
Луцьк: НАБУ та САП викрили на корупції депутатів обласної та міської рад
19 грудня, 17:10
Ексміністр Герман Галущенко жив у маєтку колись впливового топпосадовця часів Януковича
Місяць після «Міндічгейту»: що відбувається з маєтком, у якому таємно жив ексміністр Галущенко
13 грудня, 13:00
Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів
НАБУ провело обшуки у центральному апараті Державної податкової служби: деталі
10 грудня, 13:58
Під час досудового розслідування ДБР допитало 47 свідків
ДБР підтвердило: фігуранти плівок НАБУ бували у них в будівлі
10 грудня, 10:34
За словами політика, до майбутньої депутатської групи можуть доєднатися близько 20 парламентарів
Колишній «слуга народу» створює депутатську групу: каже, що на підтримку президента
6 грудня, 18:34
Детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентябра підозрюють в організації незаконної торгівлі з РФ
Справа Магамедрасулових. Генпрокурор відповів критикам
4 грудня, 20:15
Магамедрасулова звільнено з-під варти
Суд звільнив детектива НАБУ Магамедрасулова з-під варти
3 грудня, 16:16
Кабмін прийняв рішення щодо двох етапів запуску програми «3 тисячі кілометрів Україною»
Безкоштовні 3000 км «Укрзалізницею». Деталі програми від Кабміну
1 грудня, 13:47
1 грудня відбудеться зустріч парламентської фракції «Слуга народу» з Кабміном
«Слуги народу» готуються обговорити кадрові питання після відставки Єрмака
30 листопада, 18:58

Кримінал

НАБУ викрило групу нардепів, що торгували голосами
НАБУ викрило групу нардепів, що торгували голосами
Одинадцятикласниця з Хмельницького за копійки зливала дані російському розвіднику. Що вирішив суд
Одинадцятикласниця з Хмельницького за копійки зливала дані російському розвіднику. Що вирішив суд
На Дніпропетровщині у реабілітаційних центрах незаконно утримували близько 300 людей (фото)
На Дніпропетровщині у реабілітаційних центрах незаконно утримували близько 300 людей (фото)
ВАКС відмовив Міндічу та Цукерману брати участь в судовому засіданні по відеозв'язку, – адвокат
ВАКС відмовив Міндічу та Цукерману брати участь в судовому засіданні по відеозв'язку, – адвокат
Суд повторно арештував ексочільника СБУ Харківщини
Суд повторно арештував ексочільника СБУ Харківщини
«Операція «Мідас». Антикорупційний суд продовжив термін досудового розслідування
«Операція «Мідас». Антикорупційний суд продовжив термін досудового розслідування

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua