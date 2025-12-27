НАБУ викрило групу нардепів, що торгували голосами

За даними слідства, викрита група діяла на систематичній основі

Представники НАБУ заявили, що деталі будуть оприлюднені згодом

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели спецоперацію «під прикриттям», результатом якої стало викриття масштабної злочинної схеми у стінах парламенту. До складу організованої групи входили чинні народні депутати України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, викрита група діяла на систематичній основі.

«За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України», – повідомляє НАБУ.

скріншот

Представники НАБУ заявили, що деталі будуть оприлюднені згодом.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро повторно викликало на допити підозрюваних бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.