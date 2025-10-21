Обшуки ДБР у Кудрицького: екскерівник «Укренерго» зробив заяву

Колишній керівник НЕК «Укренерго» зауважив, що слідчі ДБР провели обшук його авто та дому

Ексголова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький прокоментував обшуки, які 21 жовтня у нього провели співробітники Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кудрицького у Facebook.

«Сьогодні вранці ДБР провело у мене обшуки. Ситуація виглядає досить абсурдно і я вважаю, що вона не стільки спричинена процесуальною необхідністю, скільки має політичний підтекст. Одразу скажу – ніхто мене ні в чому не підозрює», – написав Кудрицький.

Колишній керівник НЕК «Укренерго» зауважив, що слідчі ДБР провели обшук його авто. «Обшук проводився без ухвали суду через «невідкладність», хоча справа сама по собі відкрита досить давно. Цікаво, що спочатку мою машину зупинила патрульна поліція нібито для перевірки документів. І після того як я на телефоні показав свій статус у Резерв +, якась невідома людина у формі, яка стояла поруч, забрала його у мене з рук і побігла у невідомому напрямку. Після цього одразу підійшли працівники ДБР і повідомили про «невідкладний обшук». За збігом обставин, мій телефон невдовзі опинився у них в руках», – сказав він.

Після цього обшуки проводилися у Кудрицького вдома. Він зауважив, що для цього була ухвала суду.

Нагадаємо, 21 жовтня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у колишнього керівника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького. Правоохоронці з’ясовують обставини можливого зловживання службовим становищем і привласнення коштів державного підприємства.