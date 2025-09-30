Головна Країна Кримінал
Закупівля ліжок для військових: викрито нову хитру схему

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нову підозру повідомлено посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління
фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України викрили новий епізод масштабних махінацій, пов'язаних із закупівлею ліжок для військових частин на Дніпропетровщині. Загальні збитки держави за двома тендерами склали майже 14 млн грн. Про нову підозру повідомлено посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідчі встановили, що посадовець, який вже фігурує у справі про махінації, лише через два місяці після першого тендеру уклав нову аналогічну угоду. Він підписав договір з тією ж фірмою на поставку додаткових 2 тис ліжок.

За цим новим епізодом, переплата держави склала майже 4 млн грн.

Відомо, що у 2023 році цей же посадовець вже організував тендер на придбання 5 тис двоярусних ліжок на суму 28 млн грн. Експертиза встановила, що ринкова вартість ліжок була на 9,5 млн грн нижчою.

Матеріали за першим епізодом вже скеровано до суду, а фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Таким чином, загальні збитки для держави за двома тендерами перевищують 13,5 млн грн.

Керівнику КЕУ повідомлено про ще одну підозру за недбале ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Державою буде заявлено цивільний позов щодо відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї із військових частин Рівного. За даними правоохоронців, він змушував підлеглих будувати йому будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Зазначається, що до проведення будівельних робіт замість несення служби посадовець долучив трьох підлеглих військових, серед яких були двоє водіїв та електрик. Вони здійснювали ремонтні роботи в будинку керівника у Львівській області. При цьому, відповідно до службової документації, вказані військові «на папері» залишалися на місці дислокації у Рівному, а відтак держава щомісячно виплачувала їм грошове забезпечення.

