На Донеччині офіцер замість служби у війську відправив бійців готувати шаурму

Готуючи вуличну їжу, військові щомісяця отримували виплати за нібито участь у бойових діях

Правоохоронці Державного бюро розслідувань повідомили про підозру військовому посадовцю та двом солдатам. За їхніми даними, той змусив своїх підлеглих готувати шаурму в одному з кіосків на Донеччині замість несення військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, упродовж майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві.

Окрім того, вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Як розповіли в ДБР, вона фактично керувала їхньою «службою», розподіляючи між ними обов’язки та контролюючи заробіток. Готуючи вуличну їжу, військові щомісяця отримували повне грошове забезпечення, зокрема й виплати за нібито участь у бойових діях. Через це державі завдано збитків на понад 4 млн грн.

Офіцеру ЗСУ повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану – ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років за ґратами.

Водночас до суду також скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира. Їх обвинувачують в ухиленні від несення військової служби шляхом обману – ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї із військових частин Рівного. За даними правоохоронців, він змушував підлеглих будувати йому будинок.

До слова, Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 23-х осіб.