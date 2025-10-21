Глава «Укренерго» розповів, коли в Україні увімкнуть опалення

Як каже Зайченко, різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії

За словами посадовця, найближчими днями очікується відновлення теплопостачання на всій території України

Протягом десяти днів тепло має з’явитися в домівках по всій Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника «Укренерго» Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.

За словами посадовця, різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця. Значна частина українців нині вимушено обігріває оселі за допомогою кондиціонерів та електрообігрівачів, що суттєво навантажує енергосистему.

Зайченко наголосив, що поведінка побутових споживачів зараз критично впливає на баланс у мережі, адже саме населення є найбільшим споживачем електроенергії в країні. «Не вмикання потужних приладів у години пікового навантаження, відмова від одночасного використання кількох енергоємних пристроїв та заміна неефективних ламп можуть значно допомогти енергосистемі», – пояснив він.

Глава «Укренерго» каже, що найближчими днями очікується відновлення теплопостачання на всій території України. Це, за прогнозом компанії, має знизити пікове навантаження, оскільки потреба в інтенсивному електрообігріві зменшиться.

До слова, у Києві наразі не планують розпочинати опалювальний сезон. Хоча технічно столиця до цього готова, влада вирішила почекати через теплу погоду та необхідність економії газу.