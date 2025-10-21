Головна Країна Події в Україні
Глава «Укренерго» розповів, коли в Україні увімкнуть опалення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава «Укренерго» розповів, коли в Україні увімкнуть опалення
Як каже Зайченко, різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії
фото: «Укренерго»

За словами посадовця, найближчими днями очікується відновлення теплопостачання на всій території України

Протягом десяти днів тепло має з’явитися в домівках по всій Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника «Укренерго» Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.

За словами посадовця, різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця. Значна частина українців нині вимушено обігріває оселі за допомогою кондиціонерів та електрообігрівачів, що суттєво навантажує енергосистему.

Зайченко наголосив, що поведінка побутових споживачів зараз критично впливає на баланс у мережі, адже саме населення є найбільшим споживачем електроенергії в країні. «Не вмикання потужних приладів у години пікового навантаження, відмова від одночасного використання кількох енергоємних пристроїв та заміна неефективних ламп можуть значно допомогти енергосистемі», – пояснив він.

Глава «Укренерго» каже, що найближчими днями очікується відновлення теплопостачання на всій території України. Це, за прогнозом компанії, має знизити пікове навантаження, оскільки потреба в інтенсивному електрообігріві зменшиться.

До слова, у Києві наразі не планують розпочинати опалювальний сезон. Хоча технічно столиця до цього готова, влада вирішила почекати через теплу погоду та необхідність економії газу.

опалювальний сезон опалення Укренерго

