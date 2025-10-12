Головна Гроші Економіка
Без дорожньої карти реформи ринку борги лише зростатимуть – DIXI Group

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Без дорожньої карти реформи ринку борги лише зростатимуть – DIXI Group
Ринок працює в надзвичайно складних обставинах, зазначила Павленко
фото: glavcom.ua

Україна має показати план вирішення боргів та посилення конкуренції – Павленко

Проблема боргів на ринку електроенергії залишається однією з найскладніших у секторі, проте її неможливо розв’язати без комплексної реформи. Про це заявила президентка аналітичного центру DIXI Group Олена Павленко.

За її словами, нинішня ситуація ускладнюється війною, а ринок працює в надзвичайно складних обставинах.

«Розумієте, наш енергетичний сектор працює в умовах війни. Тут дуже важко давати якісь дуже однозначні оцінки, тому що завжди можна сказати, що «слухайте, а на кого ми будемо зараз вішати оці всі борги в 100 млрд, які накопичились на ринку? Як їх зараз потрібно розподіляти, хто за них має платити, якщо паралельно нема людей», багато людей мобілізовано, хтось на війні, хтось в тилу, щось намагається допомагати», – сказала Павленко.

Водночас експертка зазначила, що міжнародні партнери, зокрема Міжнародний валютний фонд, очікують від уряду України чіткої стратегії реформування енергосектору.

«Тому очевидно, що зараз дуже складно говорити про таку глибоку реформу ринку. Але, наприклад, де ми підтримуємо міжнародних партнерів, в першу чергу Міжнародний валютний фонд, вони постійно говорять про те, що уряд має показати бачення, як ця реформа буде відбуватись», – наголосила вона.

Павленко підкреслила, що йдеться не лише про врегулювання боргів, а й про посилення незалежності Регулятора, конкуренції та приведення цін до ринкового рівня.

«Тобто їхня вимога чи запит до Міністерства енергетики і до уряду – показати, яким чином будуть здійснюватися проблеми з вирішенням боргів, посиленням незалежності регулятора в енергетиці, посилення конкуренції в секторі, підвищення або приведення до ринкового рівня цін на електроенергію. Покажіть в часі, як буде виглядати ця дорожня карта», – зазначила президентка DIXI Group.

Вона додала, що хоча реалізація масштабних реформ у воєнний час обмежена, держава має вже зараз визначити логіку і послідовність кроків.

Раніше аналітик ринку електроенергії агенції ExPro Дар’я Орлова заявила, що системна проблема боргів на ринку електроенергії найбільш гостро проявляється на балансуючому ринку, де заборгованість перед «Укренерго» сягнула рекордних 39 мільярдів гривень.

Теги: ринок Укренерго енергетика електроенергія

