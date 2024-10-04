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Понад $5 млн у ліжку. На Хмельниччині викрито сім'ю посадовців на незаконному збагаченні (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Понад $5 млн у ліжку. На Хмельниччині викрито сім'ю посадовців на незаконному збагаченні (відео)
У посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн
фото: ДБР

У посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців», – йдеться у повідомленні.

ДБР знайшли $100 тис. США, низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Понад $5 млн у ліжку. На Хмельниччині викрито сім'ю посадовців на незаконному збагаченні (відео) фото 1

«Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно», – зазначили в ДБР.

Понад $5 млн у ліжку. На Хмельниччині викрито сім'ю посадовців на незаконному збагаченні (відео) фото 2

Також, правоохоронці виявили, що родина володіє 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького.

Також ДБР зауважили, що за кордоном у власності родини перебуває нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже $2,3 млн.

Понад $5 млн у ліжку. На Хмельниччині викрито сім'ю посадовців на незаконному збагаченні (відео) фото 3

«Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадових осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів», – йдеться у повідомленні.

Понад $5 млн у ліжку. На Хмельниччині викрито сім'ю посадовців на незаконному збагаченні (відео) фото 4

Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України). Стаття передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.

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Теги: ухилянти медицина фінансування фінанси Україна ДБР Хмельницький Хмельниччина корупція корупція в Україні обшук

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