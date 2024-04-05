Україна атакує нафтопереробні заводи РФ: Пентагон відреагував

Пентагон наголошує, що Україні давали зброю тільки для оборони

США запевняють, що не причетні до ударів по російській нафтопереробній галузі

США не надають Україні жодної допомоги в організації ударів по території РФ. Про це повідомив на брифінгу речник Пентагону Пат Райдер, коментуючи для журналістів удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

«Допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вони захистили свою суверенну територію і повернули свою суверенну територію. Ми не надаємо жодної допомоги для використання поза цим», – запевнив Райдер.

Він також запропонував журналістам розпитати українську сторону про удари безпілотників по російських НПЗ.

Раніше повідомлялося, що нічна атака на нафтопереробний завод (НПЗ) в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Далекобійний дрон атакував установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, безпілотники влучили у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт». Дісталося заводу та гуртожитку. За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована під містом.

Раніше повідомлялося, що у Росії горів один із найбільших машинобудівних заводів «Уралмаш».