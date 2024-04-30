Удари дронів по російській авіабазі «Кущевська»: британська розвідка оцінила наслідки

За даними британської розвідки, на авіабазі «Кущевська» розташована низка російських літаків, у тому числі Су-34 та Су-35

Унаслідок успішних ударів українських дронів по авіабазі загарбників «Кущевська» знизиться можливість російської авіації завдавати ударів по лінії фронту. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 27 квітня повідомлялося, що СБУ застосувала дрони для завдання ударів по авіабазі «Кущевська», а також Ільському та Слов'янському нафтопереробних заводах у Краснодарському краї. Російське військове відомство заявило, що збило 66 БПЛА, що свідчить про масштаб атаки.

За даними британської розвідки, на авіабазі «Кущевська» розташована низка російських літаків, у тому числі Су-34 та Су-35. Вони щодня використовуються в ударних операціях за українськими передовими позиціями, зокрема активно використовують плануючі бомби. На відео з відкритих джерел видно, як кілька комплектів бомб, що планують, знищені на складі на авіабазі.

Російські літаки з «Кущевської» та ряду інших авіабаз зазвичай здійснюють від 100 до 150 літако-вильотів на день, причому значна частина з них запускає боєприпаси по всій лінії фронту, тоді як Росія намагається добитися прориву виключно за рахунок вогневої потужності, йдеться в повідомленні.

«Здатність України завдати шкоди російській тактичній авіації, особливо використанню плануючих бомб, є ключем до більш широкої оборони лінії фронту. Цей успішний удар, ймовірно, призведе до подальшого розосередження російських літаків, а також перерозподілу засобів ППО для усунення прогалин», - зазначили в міноборони Британії.

Нагадаємо, очільник СБУ Василь Малюк заявив, що російські нафтопереробні заводи є законними цілями.





