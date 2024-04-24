СБУ атакувала нафтобази у Смоленській області: деталі спецоперації

На базах росіяни зберігали 26 тис. кубометрів палива

Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області Росії. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Як зазначається, цієї ночі «Роснєфть» недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області РФ. За даними джерел, цю «бавовну» влаштували дрони СБУ.

На цих базах росіяни зберігали 26 тис. кубометрів палива. Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

«СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями», – зазначило джерело.

Як повідомлялося, у ніч на 24 квітня у Смоленській області Росії виникли пожежі на двох паливо-енергетичних об'єктах. Місцева влада заявила, що регіон нібито опинився під атакою безпілотників. Як повідомив губернатор Смоленської області Василь Анохін, пожежі сталися на паливо-енергетичних об'єктах у двох районах.

«Цілком ймовірно, що внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння. МНС на місці ліквідовують наслідки. Прошу зберігати спокій і не піддаватися паніці», – заявив Анохін.

Водночас місцеві жителі повідомляють, що горить нафтопереробний завод у районі сіл Роздорове і Пригірське. За їхніми словами, було чути щонайменше 4-5 вибухів, після чого в районі нафтобази з’явилася заграва та дим.

Також у ніч на 24 квітня безпілотники нібито атакували Воронезьку область.