БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках одного з найбільших онлайн-казино

Одну з найбільших гемблінгових компаній підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків

Встановлено, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції, а його службові особи умисно приховували докази від слідства

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі Інтернет в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. Про це повідомляється на сайті БЕБ.

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За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі Інтернет.

«Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також «міскодинг» платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах», – наголошують у відомстві.

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Встановлено також, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції. А його службові особи умисно приховували докази – документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, повідомляють у БЕБ.

Наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває, оперативне супроводження здійснювали співробітники СБУ.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині БЕБ вилучило контрафактного тютюну для кальяну на 120 млн. Продаж тютюнових виробів відбувався без необхідних дозвільних документів.

Встановлено, що група осіб на території Дніпропетровської області незаконно виготовляла тютюн для кальяну відомих торговельних марок та збувала його через розвинену дистриб’юторську мережу, використовуючи Інтернет-сайти та МАФи.

Раніше у Києві було викрито мережу підпільних казино, які порушували комендантську годину. Усі заклади працювали без ліцензій та дозволів, уникаючи сплати податків.