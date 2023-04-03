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Допомагав ставити на «прослушку» жителів Донецька. «Міністр зв’язку ДНР» отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Допомагав ставити на «прослушку» жителів Донецька. «Міністр зв’язку ДНР» отримав підозру
«Міністр зв’язку ДНР» організував запуск підконтрольної ФСБ мобільної мережі «Фенікс»
фото: СБУ

Підозрюваний також сприяв окупантам у примусовому «переведенні» місцевих жителів на російську телефонну мережу

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще двох керівників окупаційних органів у тимчасово захопленій частині Донеччини. Одним із зловмисників є очільник створеного агресором «міністерства зв’язку ДНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«На цій «посаді» він виконує завдання Москви щодо перелаштування місцевої телекомунікаційної галузі за російськими «стандартами». Для цього він організував запуск підконтрольної ФСБ мобільної мережі «Фенікс» на базі захопленого обладнання українських операторів зв’язку в окупованих районах області», – йдеться в повідомленні.

У подальшому зловмисник сприяв окупантам у примусовому «переведенні» місцевих жителів на російську телефонну мережу. Таким чином спецслужба країни-агресора отримала доступ до персональних даних абонентів та інформації про їхній контент.

Крім того, ФСБ використовує підконтрольного телефонного оператора для поширення СМС-розсилок з дезінформацією про ситуацію на фронті та внутрішньо-політичну обстановку в регіоні. Ще одним зловмисником є «заступник директора» так званого «унітарного підприємства «ДНР» оператора зв’язку «Фенікс».

Саме він допоміг співробітникам ФСБ отримати повний технологічний доступ до телекомунікаційного обладнання «мобільної» компанії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Наразі вони перебувають на тимчасово окупованій території сходу України.

Раніше підозру отримав депутат Держдуми, який курував окупацію Херсонщини.

Теги: СБУ Донеччина війна окупанти

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