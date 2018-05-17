ДТП у Харкові: відеодоказ показав, що Зайцева їхала на червоний

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Фото: Уніан Олена Зайцева у суді

У момент зіткнення Зайцева виїжджала на перехрестя на червоний сигнал світлофора, а Дронов починав рух на жовтий

У Київському райсуді Харкова на засіданні у справі про смертельну ДТП 18 жовтня 2017 року вивчали відеозаписи, які довели порушення правил дорожнього руху з боку обох водіїв.

Про це журналістам розповів прокурор Ігор Омельченко, повідомляє «Укрінформ».

«Відеозаписи, які сьогодні вивчив суд, довели порушення правил дорожнього руху з боку обох фігурантів справи: водія авто Lexus 20-річної Олени Зайцевої і водія авто Volkswagen Touareg 49-річного Геннадія Дронова. Обоє мали можливість побачити один одного і уникнути зіткнення. За першим відеозаписом видно, що у момент зіткнення Зайцева виїжджає на перехрестя на червоний сигнал світлофора, а Дронов починає рух на жовтий», - зазначив прокурор.

За його словами, обом фігурантам запропонували встановити швидкість руху їх автомобілів експериментальним шляхом, проте вони відмовилися.

«За словами Дронова, Зайцева рухалася зі швидкістю 100-120 км на годину. Зайцева ж не змогла вказати швидкість автомобіля Дронова, але заявила, що сама рухалася зі швидкістю 80 км на годину», - додав прокурор.

За його словами, вивчення відеозаписів продовжиться на черговому засіданні суду 22 травня.

Як відомо, експерти не встановили швидкість автівок Lexus і Volkswagen Touareg перед ДТП в центрі Харкова, у якій загинули шестеро осіб.

Раніше свідок у суді повідомив, що Lexus Зайцевої їхав на шаленій швидкості.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові на вул. Сумській сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинули шестеро людей, п’ятеро постраждали.

У квітні Київський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, обвинувачуваним у смертельній ДТП.