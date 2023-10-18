Нардеп Дубінський програв суд у справі про захист честі та гідності

Суд залишив без задоволення позов народного депутата Олександра Дубінського про захист честі, гідності та ділової репутації

Нардеп Дубінський вимагав, щоб його виключили з Реєстру Zрадників, проте суд вирішив залишити цей позов без задоволення

Суд залишив без задоволення позов проти руху «Чесно» народного депутата Олександра Дубінського про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це йдеться на сайті руху.

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Зокрема, нардеп вимагав, щоб його виключили з Реєстру Zрадників, проте суд вирішив залишити цей позов без задоволення.

У рішенні суду вказано, що з огляду на необхідність громадського контролю за діяльністю державних органів та посадових осіб інформація, яка розповсюджується щодо державних посадовців, публічних осіб, є суспільно важливою інформацією, а обмеження щодо розповсюдження цієї інформації та межі критики та оцінки поведінки є ширшими, ніж межі критики та оцінки поведінки пересічного громадянина.

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Суд зазначає, що публічна особа, державний службовець мають бути готові до підвищеного рівня критики, в тому числі у грубій формі, прискіпливої уваги суспільства і зацікавленості їхньою діяльністю або особистим життям, адже вони, обираючи кар'єру публічної особи, погодились на таку увагу.

Наразі рішення Подільського районного суду ще не набрало законної сили, оскільки його можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, Дубінський потрапив до Реєстру Zрадників, адже систематично поширював російську пропаганду про зовнішнє управління Україною, біолабораторії, називав гасла «Слава Україні» нацистським. Окрім цього, він є фігурантом антикорупційних розслідувань.

Також народний депутат Олександр Дубінський відмовився від повістки та поділився власним сумнівним лайфхаком, як «відшити» співробітника територіального центру комплектування лише одним словом.

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Зазначимо, що Дубінський звинувачується у службовому підроблення документів та виїзді за кордон.

Інтереси Дубінського в суді представляє Клим Братківський, який критикував рішення РНБО щодо закриття проросійських каналів 112, ZIK, NewsOne та був звинувачений у бодішеймінгу щодо директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак.